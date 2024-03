Vueling è storia: superati i 30 milioni di passeggeri all'aeroporto di Fiumicino

Vueling, parte del gruppo Iag e che quest'anno festeggia il ventesimo anniversario, è una compagnia aerea di riferimento nel panorama europeo, oltre ad essere una delle principali compagnie low-cost in Italia. In questo scenario, Vueling ha celebrato un traguardo particolarmente rilevante: la compagnia spagnola ha infatti superato quota 30 milioni di passeggeri nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, dove opera fin dal 2004 e che è diventato una delle sue basi strategiche internazionali nel 2012.

Record per Vueling all‘aeroporto di Fiumicino: superati i 30 milioni di passeggeri

L'aeroporto di Roma-Fiumicino è base di quattro aerei (A320) e offre collegamenti con le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024. Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, Vueling è leader nel collegamento Fiumicino - Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell'86,3% e dell'86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno. Un'ulteriore conferma dell'impegno dell'azienda su Fiumicino è stata l'inaugurazione, nel 2023, di una nuova crew room di ultima generazione: qui, il personale di bordo può prepararsi ai voli in condizioni ottimali e con strumenti tutti digitali per studiare, ad esempio, l'ottimizzazione delle rotte e la discesa degli aerei per rendere il volo il più efficiente possibile, progetti che si inquadrano all'interno degli impegni in ambito di sostenibilità della compagnia.

Fiumicino è diventata una delle basi strategiche internazionali di Vueling nel 2012

Oltre a Roma-Fiumicino, in Italia Vueling offre collegamenti anche con gli aeroporti di Firenze (seconda base internazionale nel paese), Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia. «In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell'aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti - commenta Jordi Pla, director network & alliances di Vueling. Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l'eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno».

