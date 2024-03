Vendite al dettaglio in calo a gennaio: l'economia italiana è a rischio?

I recenti dati sulle vendite al dettaglio rilasciate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) hanno sollevato nuove preoccupazioni sull'economia italiana. Nonostante i segnali positivi delle buone performance registrate nel triennio precedente, i dati di gennaio testimoniano una condizione di fragilità economica evidente. «La riduzione delle vendite, sia su base congiunturale che tendenziale, conferma una tendenza al ribasso che non può essere ignorata, considerando l'importanza dei consumi per la crescita economica» commenta in un comunicato l'Ufficio studi di Confcommercio.

Vendite al dettaglio in calo a gennaio

Il trade-off tra la domanda di beni e servizi, che aveva alimentato un aumento dei consumi nel corso del 2023, sembra aver subito un'arresto. Le famiglie italiane, infatti, hanno ridotto o stabilizzato i loro consumi turistici interni negli ultimi mesi. Ad esempio, a gennaio, le presenze di italiani in Italia sono diminuite del 3,7% rispetto all'anno precedente, mentre quelle degli stranieri hanno raggiunto il massimo storico, indicando una relativa debolezza della domanda interna. Nonostante il ritorno dell'inflazione su valori contenuti, che potrebbe aver influenzato le decisioni di acquisto delle famiglie, l'effetto sembra essere limitato. È possibile che le famiglie stiano preferendo ricostituire le proprie riserve finanziarie anziché aumentare i consumi. La leggera diminuzione dell'occupazione registrata a gennaio potrebbe essere un campanello d'allarme ulteriore. Tuttavia, il vero banco di prova sarà rappresentato dal sondaggio sulla fiducia delle famiglie previsto per marzo. Se ci sarà una diminuzione, dopo quattro mesi di crescita, potrebbe essere un segnale di allerta per una lettura più negativa dei dati congiunturali.

