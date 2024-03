Sempre più turisti Usa in Italia, Santanchè: «Spendono e scelgono il lusso»

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè

Nei primi nove mesi del 2023 i turisti americani hanno speso 5,2 miliardi di euro nel nostro paese, andando quasi a raggiungere il dato complessivo del 2019 (5,5 miliardi) e superando nettamente quello del 2022 (4,7 miliardi). «I turisti che arrivano dagli Usa spendono di più e prediligono il lusso - commenta Daniela Santanchè, ministra del Turismo. Questa è una grande notizia per il settore. La direzione è chiara e con il ministero la stiamo già seguendo: investire nella qualità delle strutture e dei servizi per attrarre sempre di più turisti alto spendenti e portarli anche a scoprire luoghi meno conosciuti, piccoli borghi, aree interne per favorire la destagionalizzazione ed una migliore gestione dei flussi. Come dico sempre il lusso non va criminalizzato e dobbiamo essere in grado di proporre offerte turistiche per tutte le tasche».

