Fondo italiano d'investimento Sgr entra nel capitale di Pasta Berruto

Fondo italiano d'investimento Sgr annuncia il proprio ingresso come socio di maggioranza nel capitale sociale di Pasta Berruto, storico pastificio piemontese attivo sui mercati internazionali fin dagli anni Settanta e oggi presente con i propri prodotti in oltre 100 Paesi nel mondo.

Con sede a Carmagnola in provincia di Torino, Pasta Berruto affonda le proprie radici tra l'Ottocento e i primi del Novecento

L'operazione è realizzata tramite il Fondo italiano Agri & Food-Fiaf, che acquisirà l'attuale quota di circa il 60% di Webcor Investments Ltd, ed è finalizzata a sostenere Pasta Berruto nel perseguimento degli importanti obiettivi di crescita oggetto di un piano di investimenti condiviso e volto in particolare all'aumento della capacità produttiva, all'ulteriore rafforzamento all'estero e all'innovazione di prodotto. Si tratta del secondo investimento realizzato dal Fiaf, il fondo settoriale lanciato da Fondo Italiano per sostenere la filiera agroalimentare italiana, prima industria del nostro Paese per valore aggiunto e sinonimo globale di eccellenza del Made in Italy.

Con sede a Carmagnola in provincia di Torino, Pasta Berruto affonda le proprie radici tra l'Ottocento e i primi del Novecento. Attiva principalmente nella produzione di pasta secca di semola di grano duro, destinata alla grande distribuzione, nonché ai canali Ho.Re.Ca. e industriale, la società commercializza anche alcune varietà particolari di pasta e prodotti affini a completamento della propria gamma prodotti. Con ricavi 2023 in crescita a 64,4 milioni di euro e marginalità in costante miglioramento, Pasta Berruto si contraddistingue per l'elevata vocazione all'export.

La società, presente sul mercato sia tramite prodotti private label sia a marchio proprio, realizza oltre il 90% del proprio fatturato all'estero, in oltre 100 Paesi nel mondo. Questa presenza geografica le consente di essere attualmente il primo pastificio italiano per tasso di esportazioni. L'azienda occupa complessivamente circa 70 collaboratori e conta 9 linee produttive che realizzano circa 65 mila tonnellate l'anno di prodotti.

Webcor Investments Ltd. è una holding di investimento familiare con un totale di assets pari ad oltre 800 milioni di euro, con un forte senso di identità e solidi valori familiari alla base, che trae origine da metà anni Settanta dalle attività di manifattura tessile nella Repubblica Democratica del Congo. Oggi il gruppo è leader nel settore agro-industriale nell'Africa subsahariana.

I fratelli Stefano e Matteo Berruto, rispettivamente attuali amministratore delegato e direttore di stabilimento, insieme alla sorella Anna Maria Berruto, resteranno all'interno della società come soci di minoranza e manterranno ruoli operativi. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il mese di aprile 2024 ed è subordinato alle usuali condizioni legate a requisiti di legge.

Pier Felice Murtas e Marco Pellegrino, senior partner del Fiaf, sottolineano: «Siamo orgogliosi di affiancare Pasta Berruto e l'omonima famiglia imprenditoriale, che ha sempre guidato l'azienda con grande passione e dedizione, in questa nuova fase di crescita. Grazie alla partnership con FIAF, Pasta Berruto avrà le risorse per accelerare ulteriormente il proprio sviluppo, sia attraverso l'aumento della capacità produttiva sia grazie all'innovazione di prodotto, e potrà incrementare ulteriormente la propria leadership sui mercati internazionali».

Stefano Berruto, Amministratore Delegato di Pasta Berruto, dichiara: «Con entusiasmo e con orgoglio, annunciamo la nuova partnership strategica con FIAF. Questa collaborazione segna un capitolo emozionante nella nostra storia di eccellenza nella produzione di pasta italiana di alta qualità. Questo importante passo rappresenta un impegno congiunto per un futuro di crescita, grazie al contributo prezioso di tutti coloro che incarnano la passione e la competenza che caratterizzano la nostra azienda. Guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di successo, guidati dalla forza e dalla determinazione di questa nuova squadra».

Wissam Nesr, Executive Chairman di Webcor, aggiunge a nome di Ali Nehme Nesr, fondatore e presidente di Webcor: «Questa operazione consentirà alla famiglia Berruto di proseguire il percorso di crescita sino ad ora condiviso con Webcor, dimostratosi virtuoso e caratterizzato da investimenti e innovazione. Abbiamo considerato Fondo italiano d'investimento uno dei pochi soggetti istituzionali con la necessaria e significativa esperienza nel settore in grado di fornire un supporto costante al management e autenticamente interessato allo sviluppo della società. Siamo inoltre convinti che questa nuova collaborazione consentirà a Pasta Berruto di continuare a contare su un partner finanziariamente solido e riconosciuto sul mercato, aspetti fondamentali per dare ulteriore impulso alla strategia societaria, sostenendola nel raggiungimento di nuovi e sfidanti traguardi».

Fondo italiano d'investimento è stato assistito da Cappelli RCCD per le attività di Legal due diligence e per gli aspetti contrattuali, da Bernoni Grant Thornton per le attività di Financial due diligence e Tax due diligence, da Tauw Italia per l'attività di due diligence EHS ed ESG, da Marsh per l'attività di Insurance Due Diligence e da LIVA per la stipula della polizza W&I.

Webcor Investments Group Ltd. in tutto il processo di selezione della controparte, negoziazione e vendita della propria quota, coordinando a favore del socio di maggioranza e con la società le attività di due diligence, è stata assistita da Pirola Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziari, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e dall'avvocato Ruggero Rubino Sammartano dello Studio Carnelutti come Legal Advisor.

La Famiglia Berruto è stata assistita da Meti Corporate Finance SpA in qualità di advisor finanziario, dall'avvocato Fabio Alberto Regoli, partner di Grimaldi Alliance per gli aspetti legali e dallo Studio Starola Cantino - Dottori Commercialisti Associati di Torino per quelli contabili e fiscali, che hanno anche assistito Stefano Berruto quale amministratore della società per alcuni aspetti del finanziamento e le ultime delibere del consiglio di amministrazione.

