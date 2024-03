Dall'Umbria al cuore del Mediterraneo: Aeroitalia, in estate il volo Perugia-Lampedusa

Aeroitalia ha recentemente annunciato il lancio di una nuova rotta aerea che collega l'aeroporto di Perugia all' isola di Lampedusa. Questa nuova opportunità di viaggio sarà disponibile per i passeggeri dal 1° giugno al 5 ottobre, con voli diretti operati dalla flotta della compagnia ogni sabato.

In estate il volo Aeroitalia che collega Perugia all'isola di Lampedusa

I voli, come detto, saranno disponibili da giugno e opereranno una volta a settimana, con partenze e arrivi secondo il seguente programma:

partenza da Perugia alle 8:25, arrivo a Lampedusa alle 10:25;

partenza da Lampedusa alle 18:00, arrivo a Perugia alle 20:10.

I biglietti per questa nuova rotta sono già disponibili per l'acquisto sul sito web della compagnia e presso tutte le agenzie di viaggio autorizzate. Per ulteriori dettagli e informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale di Aeroitalia al seguente link.

