Dr. Schär, superato il mezzo miliardo nel 2023. Italia tra i mercati principali

Per Dr. Schär, leader mondiale nel senza glutine e nell'alimentazione specifica, l'andamento è stato positivo in tutte le aree geografiche, con l'Italia che resta tra i mercati di maggior peso. L'azienda altoatesina, guidata da Hannes Berger, consolida la leadership e continua nella sua strategia di crescita, puntando ai 600 milioni di euro di fatturato globale nel 2024.

Hannes Berger, ceo di Dr. Schär

Dr. Schär ha chiuso in positivo l'esercizio 2023 con un fatturato globale pari a 561 milioni di euro (+16,8% sul 2022) e conferma il trend di crescita sia per il mercato nazionale che internazionale, consolidando la sua leadership nel mercato del senza glutine con il brand Schär. In Italia, l'azienda è presente con l'headquarters, tre stabilimenti (Postal, Laives e Borgo Valsugana) e il proprio R&D Centre a Trieste. «I risultati ottenuti rappresentano per noi un traguardo ulteriormente significativo. Siamo un'azienda che sta dimostrando di saper crescere nonostante uno scenario internazionale piuttosto incerto. Ciò è stato possibile grazie al forte impegno nel portare avanti una strategia di crescita internazionale unita a una strategia focalizzata sulle produzioni locali, che ci permette di garantire una maggiore facilità di approvvigionamento dei nostri prodotti e di limitare le nostre emissioni di CO2 - ha osservato Hannes Berger, ceo di Dr. Schär - e, infine, di poter rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei nostri consumatori».

Con 48 milioni di investimenti (pari al 10% del fatturato dell'anno precedente) nel corso del 2023, Dr. Schär ha mostrato un forte impegno nel rafforzare ed efficientare la propria capacità produttiva al fine di rispondere alla domanda crescente del mercato, ma anche accelerare ulteriormente l'attività, espandendosi in nuove aree come Sud America e Medio Oriente. Tra le operazioni più significative, l'acquisizione dell'attività senza glutine di Hero nei Paesi nordici, attraverso cui Dr. Schär si afferma come leader nel senza glutine anche in Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia. I progetti in agenda per il 2024 includono l'ammodernamento degli stabilimenti di Apolda e Dreihausen in Germania, l'inaugurazione di una nuova linea produttiva in Spagna (Alagón - Zaragoza) e la centralizzazione di tutte le attività statunitensi a Swedesboro (New Jersey), stabilimento che produce pane e panini senza glutine e senza soia per il mercato nazionale, canadese e messicano. A completare la strategia di crescita dell'azienda, concorrono anche la differenziazione dei prodotti e l'espansione verso nuove aree nutrizionali. Oggi il portfolio di Dr. Schär copre il mercato del senza glutine con il suo marchio principale Schär, Kanso e i suoi prodotti dietetici chetogenici su prescrizione medica, e la linea a basso contenuto proteico Flavis.

Dr. Schär

Winkelau 9 - 39014 Burgstall / Postal (Bz)

Tel 0473 293595

© Riproduzione riservata