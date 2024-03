Gruppo Sogegross: piano di potenziamento e sviluppo da 50 milioni in tre anni

Il Gruppo Sogegross, tra i maggiori player italiani della Gdo, prosegue il costante percorso di potenziamento ed efficientamento del proprio sistema logistico, da sempre tra i punti di eccellenza dell'azienda genovese che, proprio per questo, include la dicitura “sistemi distributivi” nel proprio corporate brand.

Sogegross, l'inizio del 2026 vedrà il compimento di diversi interventi

Nell'ambito del piano triennale complessivo di investimenti da 200 milioni di euro stanziati dal gruppo alla logistica sono dedicati oltre 50 milioni. L'inizio del 2026 vedrà il compimento di diversi interventi che, nel loro insieme, rappresenteranno un unico progetto volto a rendere l'attuale sistema di gestione integrata della filiera logistica e distributiva ancora più innovativo e all'avanguardia, per supportare al meglio una rete vendita in crescita ed estremamente complessa date le sue caratteristiche di estrema eterogeneità per format, location e geografia. Il network di piattaforme distributive - oggi dislocate tra Cameri (No), Tortona (Al), Serravalle Scrivia (Al) e Genova Bolzaneto per un totale di 133.550 mq complessivi - gestisce, per le quattro insegne Basko, Ekom, GrosMarket e Doro, un flusso di prodotto pari a oltre 37 milioni di colli e un totale di oltre 20.000 referenze, rispondendo così alla strategia omnicanale del Gruppo che fonde logistica tradizionale, presenza capillare sul territorio ed e-commerce.

Recentemente inaugurato e certificato Breeam excellent for new construction protocol, il polo di Cameri è parte del network Agorà e si sviluppa su una superfice pari a 75.000 mq. Oltre 40 milioni sono i colli che saranno gestiti dalla struttura novarese con più di 10.000 referenze continuative rivolte in primis ai canali Basko, Doro e in parte anche ai punti vendita Ekom. La decisione di trasferirsi dalla piattaforma Agorà di Calcio (Bg) a quella Cameri è in linea con la strategia del Gruppo volta a ottimizzare gli spazi, migliorare la gestione di volumi in crescita, consentire una maggiore fruibilità del servizio in ottica anche di efficientamento dei trasporti, con un risparmio previsto di oltre 1 milione di km percorsi su base annua. Il nuovo complesso valorizza l'uso di energia sostenibile, grazie alla creazione di un tetto predisposto per l'energia solare fotovoltaica e punti di ricarica per veicoli elettrici. Il progetto, inoltre, prevede una serie di soluzioni per il risparmio energetico quali ad esempio facciate e coperture ad alto isolamento termico, un sistema di controllo Bms (hardware e software) intelligente, la raccolta e il riutilizzo dell'acqua piovana.

Rientrano nel piano di ottimizzazione logistica anche i recenti ampliamenti dei due poli di Serravalle Scrivia e Tortona. Dedicato al settore Grocery per il canale Cash&Carry a insegna GrosMarket, il magazzino di Serravalle Scrivia oggi conta una superficie di 7.000 mq e movimenta oltre 2.5 milioni di colli per 6.000 referenze. In programma anche una futura centralizzazione del comparto dei Surgelati destinati al medesimo canale, per trattare così oltre 70.000 colli con non meno di 600 referenze.? Infine, con la volontà di offrire servizi ancora più puntuali e una distribuzione organizzativa più efficiente, anche il Cedi Ekom di Tortona è stato ampliato fino a gestire, tra Grocery e Freschi, complessivamente 17 milioni di colli in 24.500 mq.

A completamento del progetto triennale, andrà ad aggiungersi alla rete distributiva Sogegross anche un nuovo magazzino dedicato ai freschi (ortofrutta, latticini, carne e ittico) con il trasferimento dall'attuale piattaforma di Genova Bolzaneto, al fine di supportare le ulteriori prospettive di crescita e sviluppo del Gruppo per i prossimi anni. La nuova struttura sorgerà nell'area di Trasta (Ge) e interesserà una superficie di 27.000 mq - quasi interamente a temperatura controllata - destinata a gestire 15.3 milioni di colli e 66.500.000 kg di prodotto. Il progetto - per il quale si è in attesa di avviare la gara di appalto - prevede un tempo di realizzazione pari a 18 mesi dall'assegnazione dello stesso. La scelta di privilegiare la città di Genova - anche a fronte di maggiori complessità e costi realizzativi - è dettata dal forte legame del Gruppo Sogegross con il suo territorio di origine, nonché da una valutazione delle potenziali ricadute positive sulla città, in primis dal punto di vista occupazionale.

«Mi piace pensare al nostro sistema logistico come un unico “organo” in grado di acquisire tutti gli input e gli stimoli provenienti dai nostri punti vendita, per restituire ad ognuno di essi un adeguato supporto e una riposta puntuale ed efficiente, ottimizzando così i processi di stoccaggio, movimentazione e spedizione dei prodotti» commenta Luca Vezzani, direttore logistica Gruppo Sogegross. «Cuore pulsante di un'architettura flessibile, necessaria per gestire la complessità ed eterogeneità della nostra rete sul territorio, il nuovo impianto logistico del gruppo si contraddistingue per l'adozione di soluzioni innovative, strutture moderne e tecnologicamente avanzate in grado di ridurre i costi operativi migliorando costantemente le operazioni logistiche. La scelta fortemente voluta dal gruppo di espandere ulteriormente il network con il futuro Cedi di Trasta va in questa direzione: continuare ad offrire al territorio servizi di qualità che rispondano alle esigenze dei consumatori e siano contemporaneamente sostenibili per l'ambiente».

