“Chefilm! Si cena”: l'alta cucina incontra il cinema a Torino

Anche la seconda edizione di "Chefilm! Si cena" al cinema ha fatto il sold out. Prima edizione a gennaio, ripetuta in questi giorni sempre all'Uci Cinema Lingotto di Torino. Ideatori del progetto, quelli di To Be Events, meglio conosciuti nel mondo del food per un altro format di successo, Degustando, il percorso gastronomico a tappe in cui i grandi chef cucinano davanti al pubblico e servono i propri piatti in formato street-food.

Succesos per “Chefilm! Si cena” all‘Uci Cinema Lingotto di Torino

Un evento unico nel suo genere che porta al cinema la cucina del cinema. 9 film, 9 chef e 9 piatti. Un'organizzazione complicata in cui ritmo e tempistica sono fondamentali. Come funziona? Per iniziare un aperitivo con qualche stuzzichino a seguire la cena vera e propria e la proiezione dei diversi film. I piatti sono serviti all'interno della sala cinematografica al pubblico, comodamente seduto in poltrona, che li gusta guardando la sequenza del film da cui sono tratti. Anfitrione della serata Luca Iaccarino, giornalista e critico gastronomico.

La scaletta della serata:

Giulio Carlo Ferrero del ristorante San Giors con “Antipasto Gianduja”, un piatto tratto dal film “Ratatouille”.

del ristorante San Giors con “Antipasto Gianduja”, un piatto tratto dal film “Ratatouille”. Daniele Eusebio del ristorante Oinos con “Che piacere rivederti: Cocktail di gamberi e chips di riso nero”, un piatto tratto dal film “The Blues Brothers”.

del ristorante Oinos con “Che piacere rivederti: Cocktail di gamberi e chips di riso nero”, un piatto tratto dal film “The Blues Brothers”. Miguel Bustinza del ristorante Vale un Perù con “Causa: Sformato di patate all'ajì amarillo, escabeche di rombo alla griglia, coulis di spinaci, salsa di pomodoro e olive viola peruviane, ravanello daikon, finta carota grattugiata croccante, un piatto tratto dal film “Chef”.

del ristorante Vale un Perù con “Causa: Sformato di patate all'ajì amarillo, escabeche di rombo alla griglia, coulis di spinaci, salsa di pomodoro e olive viola peruviane, ravanello daikon, finta carota grattugiata croccante, un piatto tratto dal film “Chef”. Luca Icardi del ristorante Smith's British con “Beef cheek and ale pie: Torta con guancia di manzo stufato nella birra scura con sugo d'arrosto e cavolo rosso”, un piatto tratto dal film “Labor Day”.

del ristorante Smith's British con “Beef cheek and ale pie: Torta con guancia di manzo stufato nella birra scura con sugo d'arrosto e cavolo rosso”, un piatto tratto dal film “Labor Day”. Carmelo Damiano del ristorante Giudice con “Kill Beef: Tataki di vitello piemontese su crema di patate alla paprika affumicata e gel di teriyaki”, un piatto tratto dal film “Kill Bill”.

del ristorante Giudice con “Kill Beef: Tataki di vitello piemontese su crema di patate alla paprika affumicata e gel di teriyaki”, un piatto tratto dal film “Kill Bill”. Davide Cristaldi del ristorante De Gustibus con “Pastrami bun 2.0 materia e conservazione”: Japan bun, girello marinato, broccolo fermentato, té nero, barbabietola e senape”, un piatto tratto dal film “Harry ti presento Sally”.

del ristorante De Gustibus con “Pastrami bun 2.0 materia e conservazione”: Japan bun, girello marinato, broccolo fermentato, té nero, barbabietola e senape”, un piatto tratto dal film “Harry ti presento Sally”. Mimmo Girioli del ristorante La Piola di via Piol di Rivoli con “Piola Burger: Cruda di vitello, senape in grani, tomino mantecato e spinacino”, un piatto tratto dal film “Pulp Fiction”.

del ristorante La Piola di via Piol di Rivoli con “Piola Burger: Cruda di vitello, senape in grani, tomino mantecato e spinacino”, un piatto tratto dal film “Pulp Fiction”. Luca Varone del ristorante Guarini con “Snack di boeuf bourgignonne”, un piatto tratto dal film “Julie and Julia”.

del ristorante Guarini con “Snack di boeuf bourgignonne”, un piatto tratto dal film “Julie and Julia”. Michela Quaglio del ristorante Between di Rivoli con “Cioccolato, caramello, sakura”, un piatto tratto dal film “La fabbrica di cioccolato”.

Sulla poltrona ogni spettatore ha trovato il kit per mangiare e bere, con tanto di calice, per servirsi e seguire la scaletta.

Di Piera Genta

© Riproduzione riservata