Coppa di Parma Igp: fatturato record a 73 milioni, boom del Canada (+45% export)

Lo scorso anno il volume di Coppa di Parma Igp è cresciuto del 7%, superando i 2 milioni di chilogrammi, mentre la produzione complessiva si è assestata sui livelli del 2022 sfiorando i 4 milioni. Un risultato positivo ottenuto nonostante l'aumento del 16% del costo della materia prima, il taglio di carne suina utilizzato per la Coppa Igp che ha consentito di generare un fatturato al consumo da 73 milioni di euro.

Nel 2023 per la Coppa di Parma Igp fatturato da 73 milioni di euro

Il Canada si conferma il primo importatore di Coppa di Parma Igp, con una quota superiore al 45% dell'export complessivo (in crescita dal 38% del 2021). L'area Ue rimane comunque la principale area di destinazione del prodotto. Il comparto del preaffettato ha recuperato terreno dopo un inizio negativo, raggiungendo i livelli dell'anno precedente grazie a un picco del 15% a novembre. La grande distribuzione si conferma il canale di commercializzazione principale con una quota del 70% del fatturato, mentre il settore Horeca è in crescita e rappresenta una vetrina importante per la reputazione e la valorizzazione del prodotto.

«Aver aumentato i volumi del prodotto certificato testimonia l'apprezzamento dei consumatori per la Coppa di Parma Igp, ha dichiarato il presidente del Consorzio Fabrizio Aschieri. Il 2023 è stato un anno da record che conferma la forza del nostro prodotto e del nostro sistema produttivo». Il Consorzio di tutela della Coppa di Parma Igp guarda al futuro con ottimismo, puntando a consolidare la crescita del mercato canadese, penetrare nuovi mercati e sviluppare nuovi prodotti.

FONTE: Ansa

© Riproduzione riservata