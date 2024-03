Valorizzazione dei prodotti Dop e Igp: le novità della riforma Ue al convegno Federitaly

Nella sede nazionale di Federitaly a Roma ha avuto luogo un convegno sulla recentissima riforma che riguarda i prodotti Dop e Igp dell'Unione Europea. Relatore principale è stato Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, profondo conoscitore delle dinamiche del comparto agroalimentare italiano e figura di riferimento per le politiche agricole europee.

L'incontro, organizzato da Federitaly, Federazione italiana per la tutela e promozione del Made in Italy, ha permesso un interessante raffronto tra istituzioni, professionisti del settore, produttori, appassionati della materia per scoprire le innovazioni che la Riforma mette in atto per influire sulla tutela e valorizzazione dei prodotti Dop e Igp. La nuova regolamentazione europea ha rappresentato un esempio virtuoso del funzionamento del "sistema Italia": si è registrata una positiva convergenza e collaborazione tra associazioni di categoria e politici italiani di tutti gli schieramenti verso un obiettivo comune: il potenziamento del sistema Dop e Igp con un maggiore coinvolgimento dei Consorzi di tutela. In Europa, quando le forze politiche italiane si uniscono per promuovere gli interessi del nostro sistema agroalimentare, che rappresenta la punta di diamante del sistema produttivo nazionale, si ottengono risultati di straordinaria importanza.

De Castro, con grande chiarezza, ha illustrato i punti di forza della recentissima normativa «Dopo due anni di negoziati siamo arrivati alla conclusione del nuovo regolamento sulle Ig, la pubblicazione in gazzetta è attesa per metà aprile. Si è creato, per la prima volta, un vero testo unico europeo sulle produzioni di qualità, in grado di garantire un maggiore allineamento e una maggiore chiarezza tra tutti i settori, incluso quello vitivinicolo». «Molte le novità - conclude l'europarlamentare -, tra cui: il rafforzamento dei consorzi che rappresentano il motore di sviluppo delle Ig, maggiori tutele sul mercato, semplificazione del sistema di registrazione e chiarimento del ruolo dell'Euipo nonchè sostenibilità, benessere animale e trasparenza nei confronti dei consumatori».

