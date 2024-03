Genova, chiude la storica pasticceria "Svizzera" di Albaro

A Genova si abbassa un'altra saracinesca, quella della pasticceria "Svizzera" di Albaro. Lo storico locale, aperto dal 1910 nel palazzo che ospitò il poeta Lord Byron, mixava l'eleganza della tradizione svizzera per esaltare le tipicità locali, creazioni uniche e incontri di aromi in una città da sempre sfondo di scambi.

Chiude la pasticceria Svizzera di Albaro (Genova)

Un luogo storico che aveva cambiato gestione più volte (finendo coinvolto anche nel crack della Qui!Group) ma che con gli anni e l'esperienza era diventato sinonimo di garanzia per i clienti. Ma nel 2024 il negozio, riconosciuto anche Bottega Storica di Genova, come riferito da GenovaToday, si ferma: la produzione, però, andrà comunque avanti al Moody in via XII ottobre.

