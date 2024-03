Ita Airways, 2023 positivo e tanta fiducia sull'operazione con Lufthansa

Nel 2023, Ita Airways ha registrato ricavi per 2,4 miliardi, un ebitda di oltre 70 milioni. Nelle casse della compagnia, al 31 dicembre, ci sono 450 milioni. Sono i dati del bilancio consolidato approvati dal Cda e presentati oggi in conferenza stampa dai vertici della compagnia, che «ha raggiunto il breakeven operativo con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale» ha spiegato il presidente Antonino Turicchi.

Ricavi per 2,4 miliardi di euro per Ita Airways nel 2023

«Si tratta di risultati estremamente positivi. Se avessimo potuto contare sul pieno supporto delle partnership commerciali, i risultati sarebbero ulteriormente positivi» ha sottolineato. Sull'operazione con Lufthansa, ha chiarito Turicchi, «non abbiamo un piano B perché chiediamo fortemente nel piano A, i risultati confermano che quella che immaginiamo sia la visione corretta». Non si tratta di «un'operazione di salvataggio di un'azienda in crisi: è un'operazione che deve portare a una crescita, ad avere un Ita Airways più competitiva» ha ribadito. «Crediamo fortemente nel matrimonio con Lufthansa, siamo convinti che l'operazione abbia un'elevata probabilità di potersi realizzare e crediamo che ci sia un forte appetito nei confronti di questa sposa» ha proseguito. «Qui non ci sono aiuti di Stato da parte di nessuno: siamo in un'operazione di mercato, crediamo fortemente nel mercato e in quello che abbiamo scritto nel nostro piano, abbiamo dei forti argomenti per far credere che l'operazione non vada a compromettere la concorrenza e a creare problemi ai consumatori».

La decisione della Commissione europea sull'operazione potrebbe slittare dal 6 al 26 o 27 giugno. La compagnia non ha «messo asticelle sui numeri degli slot ma siamo aperti al confronto: quando si tratterà di discuterne, metteremo un numero che riterremo sufficiente per fronteggiare le preoccupazioni della Commissione europea» ha concluso Turicchi. Ita Airways comunque porta in dote un risultato complessivamente positivo per il 2023. Nel complesso, i ricavi totali della società sono stati pari a 2,4 miliardi (+58% rispetto al 2022) di cui 2,2 miliardi derivanti dal business del traffico passeggeri (+67% rispetto al 2022). Nei primi mesi del 2024 si conferma l'andamento positivo delle performance della compagnia, con operazioni che hanno registrato il 99,9% di regolarità e l'88,9% di puntualità. Ita Airways ha operato nell'anno oltre 124mila voli di linea e trasportato circa 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), riuscendo a intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre incrementando la propria quota di mercato soprattutto nel settore domestico.

Nel 2024 Ita Airways prosegue la propria crescita, con l'ingresso in flotta di oltre 26 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di aeromobili di vecchia generazione, a 96 aerei complessivi a fine anno (22 Wide body e 74 narrow body), di cui il 67% di nuova generazione. Questo «ci consente di garantire la sostenibilità ambientale ed economica, perché garantisce oltre il 25% di risparmio sul consumo di carburante e di ridurre il 25% il consumo di Co2, in linea con gli obiettivi che ci ha dato la Comunità europea e che abbiamo nel nostro piano» ha spiegato il direttore generale Andrea Benassi. Nella stagione estiva alle porte la compagnia opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui Ita Airways inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo la Compagnia volerà verso 11 destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.

