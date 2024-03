Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel “diventa” Virtuoso

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è entrato a fare parte dell'esclusivo portafoglio di consulenti di viaggio di lusso Virtuoso, che comprende più di 2.300 strutture selezionate in 100 Paesi. Secondo Estelle Vassallo, general manager di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, essere inclusi in questa rete offrirà nuove opportunità di vendita e di marketing agli oltre 20mila consulenti di viaggio di lusso del network e alla loro clientela esclusiva. Le agenzie Virtuoso registrano un fatturato medio di 28-32 miliardi di dollari americani all'anno in tutto il mondo, rendendolo il più importante nel settore dei viaggi di lusso.

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

«Il processo di valutazione di Virtuoso è incredibilmente selettivo, quindi diventarne partner è un vero onore - ha dichiarato Estelle Vassallo - La reputazione per l'eccezionale dedizione ai clienti di cui godono le agenzie associate a Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio al servizio su misura. Ora che Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel fa parte di questa rinomata rete, non vediamo l'ora di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti una serie di servizi, valori ed esperienze che superino le loro aspettative».

I consulenti Virtuoso, specializzati in servizi ed esperienze su misura, propongono offerte di alto livello, opportunità uniche e una qualità eccellente alla loro clientela, a cui si rivolgono attraverso i mezzi messi a disposizione dalla rete e dalle agenzie Virtuoso che garantiscono molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la Virtuoso Travel Week, il più importante raduno mondiale di viaggi di lusso. L'ingresso di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel in Virtuoso permette all’hotel di stringere rapporti diretti con le principali agenzie leisure in tutto il mondo, dal Nord America all’America Latina e Caraibi, dall’Europa all’ Asia-Pacifico, fino all’Africa e al Medio Oriente.

Antico monastero del XIII secolo, Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel fonde perfettamente il fascino storico con l'eleganza moderna, per un'esperienza unica e coinvolgente. Con una vista mozzafiato sul Mar Tirreno e sulla sua costa frastagliata, l'hotel offre un'ospitalità senza pari e servizi di classe di livello internazionale. Dalle squisite esperienze culinarie ai trattamenti Anantara Spa, ogni aspetto di Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel è progettato per creare momenti indimenticabili per i viaggiatori di lusso che cercano un rifugio tranquillo in una delle destinazioni più incantevoli d'Italia.

