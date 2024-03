Niko Romito chiude Spazio a Milano: addio al suo ristorante in Galleria

Niko Romito chiude il ristorante Spazio a Milano

Lo chef abruzzese Niko Romito, tre stelle Michelin al Reale di Castel di Sangro, ridimensiona il suo impero gastronomico. Dal primo aprile, infatti, chiuderà i battenti Spazio Niko Romito, il ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, aperto nel 2015. La comunicazione ufficiale è stringata e non fornisce spiegazioni specifiche sulle motivazioni della chiusura, visto che si parla genericamente di "nuovi progetti in città", lasciando intendere che Romito non abbandoni del tutto il capoluogo lombardo. Spazio era un locale innovativo, che proponeva una formula di alta cucina accessibile, con un menu degustazione a prezzi contenuti. Un format che aveva riscosso successo, attirando clienti e critica.

© Riproduzione riservata