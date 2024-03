EasyJet arriva a Salerno: da luglio i voli per Milano, Basilea, Ginevra, Berlino e Londra

EasyJet continua a puntare sulla Campania. Dopo aver scelto di rafforzare la propria presenza a Napoli, la compagnia aerea britannica, infatti, ha già programmato cinque nuove rotte per 11 voli settimanali da e per l'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi.

EasyJet sbarca anche all'aeroporto di Saleno - Costa d'Amalfi

Il tutto a partire dall'11 luglio, giorno previsto per l'apertura dell'aeroporto, quando si avranno le prime operazioni di atterraggio. Il primo volo sarà quello proveniente da Malpensa. Successivamente, il 12 luglio, sono previsti gli arrivi da Basilea, Ginevra e Berlino. Infine, il 13 luglio è programmato l'atterraggio del volo proveniente da Londra Gatwick. «Il nuovo aeroporto di Salerno colma un vuoto - ha detto l'amministratore delegato di easyJet, Johan Lundgren - e va ad intercettare un bacino di utenza importante. Si tratta di una espansione in Campania, poiché lo scalo di Salerno non porta via nulla da Napoli, anzi la compagnia si rafforza anche su Capodichino».

