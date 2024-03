Turismo, ecco come cambia il mercato degli stagionali

Con l'avvicinarsi della stagione estiva entra nel vivo anche la ricerca del personale stagionale nel settore turistico. Anche quest'anno sono migliaia le offerte di lavoro nel settore alberghiero dopo che nel 2023 sono state registrate 851 milioni di presenze con un impatto economico sui territori di 84 miliardi di euro, secondo uno studio di Enit-Unioncamere che suggerisce anche come in realtà le richieste di personale siano trasversali durante l'anno.

Nel 2023 sono state registrate 851 milioni di presenze di personale nel comparto turistico

Per questo alcune aziende puntano poco sul turnover quanto piuttosto a stabilizzare il personale, come ha spiegato Francesco Roccato di Rocco Forte Hotels a TrovoLavoro: «Abbiamo un turnover molto basso, perché a noi interessa fidelizzare il personale e promuovere percorsi di carriera interna». A cambiare anche le priorità dei giovani, come ha evidenziato Alessandro Misani di Meliá Hotels International:«I giovani candidati non si preoccupano più del tipo di contratto quanto invece delle possibilità di carriera e di quanto offre loro l'azienda». I profili più ricercati sono quelli di cuochi e persale di sala, ma anche animatori e reparti amministrativi. CDSHotels impiegherà circa 1.500 persone nelle sue 12 strutture tra Puglia e Sicilia, mentre Club del Sole inserirà circa 700 figure nelle sue strutture.

© Riproduzione riservata