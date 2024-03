Da Uber Eats a McDonald's: la Ligue 1, il campionato di calcio francese, cambia sponsor

In Francia arriva la Ligue 1 McDonald‘s

La Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese, è pronta a cambiare sponsor dopo quattro anni passati con Uber Eats (che ha sborsato una cifra totale di 60 milioni di euro). Quale sarà il brand sostituto? McDonald's, la grande e nota multinazionale di hamburger che è pronta a versare 20 milioni di euro a stagione nelle casse della Federazione francese. La trattativa non sarebbe ancora terminata, ma a Parigi la danno ormai per fatta (David Riolo, celebre giornalista e opinionista televisivo del Paese transalpino, ha dato per certa la notizia). La Ligue 1, dunque, opta per un'altra azienda legata al mondo del food per il proprio naming right.

