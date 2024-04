Lollobrigida: «L'Italia è la nazione della qualità del cibo»

L'Italia è «la nazione della qualità del cibo. Il nostro cibo è percepito come espressione delle nostre eccellenze. Ma sapete quale è il nostro segreto? La sovrapposizione di tante culture, di tante contaminazioni. La nostra storia ci ha lasciato tanto dall'epoca romana quando eravamo il centro del mondo allora conosciuto, agli arabi e a tutte le culture che sono passate nel nostro Paese. Questa contaminazione per il mondo è eccezionale, questa è la nostra forza». A dire tutto ciò il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in un'intervista a La Stampa.

Il ministro Francesco Lollobrigida

«Al momento l'Europa ci chiede un ruolo attivo, soprattutto in agricoltura. Quando parliamo di sostenibilità - ha aggiunto - dobbiamo farlo in senso realistico ed economico a protezione di chi produce con correttezza. Stiamo riconquistando questa posizione si sta riacquistando sensibilità su questi temi anche perché nel mondo tutta l'Europa combatte contro tanti altri continenti per i mercati e non possiamo punire i nostri agricoltori perché se siamo costretti a ridurre le produzioni dobbiamo comprare da altri, acquistando magari da chi usa gli stessi agro-farmaci che noi vietiamo».

