Orio al Serio: record di voli per Marocco ed Egitto, +48% rispetto al 2019

L'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) celebra un numero record di voli verso il nord Africa, sottolineando il suo impegno verso i mercati emergenti, promuovendo ed espandendo la sua portata oltre l'Europa verso regioni più lontane. Nile Air è l'ultima compagnia a migliorare la connettività con tre voli settimanali tra Bergamo e Il Cairo a partire dal 28 giugno. Utilizzando una moderna flotta di aeromobili Airbus A320 da 164 posti sulla rotta, Nile Air offrirà ai passeggeri un'esperienza di viaggio confortevole e affidabile. I voli opereranno il mercoledì, il venerdì e la domenica, offrendo ai viaggiatori una maggiore flessibilità nella pianificazione dei propri itinerari.

L'aeroporto di Orio al Serio un ponte per il nord Africa

Questo servizio non solo facilita i viaggi diretti verso la storica capitale dell'Egitto, ma offre anche collegamenti verso diverse destinazioni nel Golfo. Il nord Africa riveste un'enorme importanza per l'aeroporto di Orio al Serio, fungendo da fiorente mercato per il turismo, le visite dei familiari e le opportunità di business. Quest'anno un numero record di sette compagnie aeree operano tra Bergamo e il nord Africa, offrendo oltre 660mila posti ai viaggiatori. Questa cifra rappresenta un notevole aumento del 48% rispetto ai livelli pre-pandemia nel 2019 ed è in aumento di quasi il 10% su base annua, dimostrando la solida traiettoria di crescita delle rotte nordafricane dell'aeroporto. Marocco ed Egitto emergono come punti focali nella copertura del nord Africa, con voli che soddisfano diverse esigenze e preferenze di viaggio.

Sebbene l'aeroporto faciliti i voli per il nord Africa da decenni, la crescita notevole è iniziata nel 2008, quando Ryanair ha introdotto i servizi per Fez in Marocco. Successivamente, l'ingresso di Air Arabia Maroc con il suo servizio Casablanca nel 2009 ha ulteriormente rafforzato la connettività. Servito da Air Arabia, Air Arabia Maroc e Air Arabia Egypt, Orio al Serio è l'unico aeroporto in Europa a vantare tutte e tre nell'elenco delle sue compagnie. Quest'estate, il gruppo copre la regione del nord Africa con voli dall'aeroporto di Orio al Serio ad Alessandria, Il Cairo e Casablanca. Air Arabia Egypt continuerà a offrire il maggior numero di voli per il Cairo durante tutta la stagione estiva 2024. Nel servire il nord Africa dall'aeroporto di Orio al Serio, accanto a Nile Air, Ryanair e al gruppo Air Arabia si aggiungono AlbaStar, TUI, Neos e Malta Med Air, che offrono voli leisure in collaborazione con tour operator.

Inoltre, Ryanair rafforza ulteriormente il suo impegno verso il nord Africa introducendo un nuovo servizio bisettimanale per Beni Mellal nel centro-nord del Marocco, a partire dal 1° giugno. L'aeroporto di Orio al Serio offre ai passeggeri dieci destinazioni uniche in tutto il nord Africa, di cui sei in Marocco e quattro in Egitto. I viaggiatori possono optare per un servizio diretto da Milano Bergamo ad Agadir, Beni Mellal, Casablanca, Fez, Marrakech e Tangeri in Marocco, nonché ad Alessandria, Il Cairo, Marsa Alam e Sharm El Sheikh in Egitto. Queste le tratte per ogni compagnia: Air Arabia: Alessandria, Il Cairo, Casablanca; AlbaStar: Sharm El Sheikh, Marsa Alam; Malta Med Air: Marsa Alam, Sharm El Sheikh; Neos: Marsa Alam, Sharm El Sheikh; Nile Air: Cairo (inizia il 28 giugno); Ryanair: Agadir, Beni Mellal (inizio 1 giugno), Fez, Marrakech, Tangeri; TUI: Casablanca (22 giugno-21 settembre).

Giacomo Cattaneo, direttore commercial aviation Sacbo, ha dichiarato: «La crescente connessione tra l'aeroporto di Orio al Serio e il Nord Africa testimonia l'importanza strategica di questa regione per il nostro aeroporto. Riconosciamo l'immenso potenziale che il Nord Africa racchiude in termini di turismo, affari e scambi culturali. Il numero record di compagnie aeree che operano tra Bergamo e il nord Africa, insieme al sostanziale aumento della capacità dei posti, evidenzia il nostro impegno nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori con l'attrattiva delle destinazioni nordafricane, alimenterà un'ulteriore espansione nei prossimi anni» ha concluso Cattaneo.

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata