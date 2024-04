Fuorisalone 2024: Acqua Valverde porta in scena il vetro ecosostenibile

Acqua Valverde torna protagonista al Fuorisalone 2024, l'evento più atteso dell'anno dedicato al design e all'arredo, che si svolgerà a Milano dal 16 al 21 aprile sotto il tema "Materia Natura". Un'edizione all'insegna della sostenibilità e della valorizzazione del connubio tra design e natura, valori che da sempre contraddistinguono Acqua Valverde.

Il brand riesce a coniugare design e sostenibilità, grazie alle linee semplici ed essenziali della bottiglia disegnata da Matteo Thun e alla scelta di utilizzare solo il vetro, materiale nobile e rispettoso dell’ambiente. Acqua Valverde si conferma ancora una volta come brand attento ai valori del design e della sostenibilità. La sua presenza al Fuorisalone 2024 sottolinea il legame con i più importanti ed esclusivi eventi lifestyle, con l'obiettivo di offrire un prodotto unico ad una clientela sempre più attenta ed esigente.

Con il suo design elegante e la sua attenzione all'ambiente, Acqua Valverde si posiziona come scelta ideale per chi ama il design e la natura. Un'acqua minerale che non solo disseta, ma che rappresenta anche un vero e proprio oggetto di design, perfetto per impreziosire la tavola e gli ambienti della casa. Acqua Valverde a Milano sarà presente in diverse location esclusive, con un ricco programma di eventi che vedrà il brand protagonista di talk, installazioni e allestimenti. Tra gli appuntamenti da non perdere:

Bagno Diurno: presso lo Studiolatte e Finemateria con Inabita a Parco Trotter, Acqua Valverde accompagnerà un progetto immersivo dedicato al tema della cura del corpo e dell'acqua.

Dilmos: in occasione del Salone del Mobile Golden Years / Acta Est Fabula, Acqua Valverde sarà presente alla mostra personale di Studio Job, un viaggio attraverso la fragilità del tempo e la nostra incessante marcia verso l'ignoto.

Rimadesio: negli spazi rinnovati del flagship-store di Milano, Acqua Valverde affiancherà le novità 2024 del brand, coniugando design e sostenibilità.

Andrea Castrignano: Acqua Valverde sarà presente come Product Designer all'Atelier del Design e come Art Director all'evento presso lo Swiss Corner, entrambi a Milano. Due spazi dedicati al design e all'home industry, con un focus sul concept del "tailor-made" e sul "comfort del futuro".

Lago: Acqua Valverde sarà partner di LAGO nell'evento "Never Stop Dreaming", un invito a scoprire come il design possa conferire valore agli spazi abitativi.

: Acqua Valverde sarà partner di LAGO nell'evento "Never Stop Dreaming", un invito a scoprire come il design possa conferire valore agli spazi abitativi. Elle Decor: Acqua Valverde sarà sponsor tecnico dell'evento di Elle Decor Italia a Palazzo Bovara, con un allestimento dedicato al tema "Material Home", un percorso sinestetico e sensoriale attraverso le diverse forme della materia.

