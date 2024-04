Airbnb, dal 30 aprile stop alle telecamere nelle case: le regole per gli host

Il 30 aprile scatta la “rivoluzione” annunciata da Airbnb. Da quella data, il portale online dedicato agli affitti brevi vieterà le telecamere di sicurezza all'interno delle case per motivi di privacy a livello globale. Infatti, la piattaforma consentiva l'uso di telecamere di sicurezza nelle aree comuni, come corridoi e ingressi, se chiaramente visibili e dichiarate negli annunci. Tuttavia, tanti utenti di Airbnb che si sono lamentati sui social media di averle trovate nascoste negli alloggi, alcune in aree in cui è prevista la privacy. Vediamo nel dettaglio cosa possono e cosa no fare gli host di Airbnb a partire dal 30 aprile in fatto di telecamere di sicurezza, come riportato nel sito di Airbnb.

Airbnb: il 30 aprile scatta lo stop alle telecamere nelle case

Airbnb non consente agli host di utilizzare telecamere di sorveglianza o dispositivi di registrazione che monitorano gli spazi interni, neanche se tenuti spenti. Le telecamere nascoste sono sempre state vietate e continueranno a esserlo. Gli host possono installare telecamere di sorveglianza all'aperto, fonometri e dispositivi smart purché rispettino le linee guida della piattaforma e le normative vigenti.

Nel dettaglio, non è consentito installare telecamere di sorveglianza e dispositivi di registrazione all'interno dell'alloggio (corridoi, camere da letto, bagni, soggiorni o dependance), neanche se tenuti spenti o scollegati. Questi divieti si applicano anche alle aree comuni e agli spazi condivisi degli alloggi in cui vengono affittate stanze private (ad es. un soggiorno).

Agli host non è consentito posizionare telecamere di sorveglianza e dispositivi di registrazione nelle aree all'aperto in cui gli utenti hanno una maggiore aspettativa di privacy, come all'interno di una doccia esterna chiusa o di una sauna.

Gli host possono installare telecamere di sorveglianza e dispositivi di registrazione all'aperto, ma sono tenuti a indicarne la posizione nella descrizione dell'alloggio (ad esempio, "C'è una telecamera nel cortile anteriore", "Il patio è monitorato da una telecamera", "L'area della piscina è videosorvegliata" o "Il campanello è dotato di una telecamera che sorveglia l'ingresso e l'atrio del condominio").

Gli host dovranno comunicare la presenza e la posizione delle telecamere di sorveglianza e dei dispositivi di registrazione esterni sotto il loro controllo, anche ad esempio se posizionati nell'atrio del condominio o nel cortile.

Gli host hanno facoltà di installare fonometri all'interno dell'alloggio, purché questi siano segnalati e non vengano posizionati in camere da letto, bagni o zone notte. Gli host non hanno il dovere di rivelare la posizione esatta dei fonometri.

È consentita l’istallazione all’interno degli alloggi di dispositivi intelligenti che si connettono e interagiscono con altri dispositivi o reti. Tra i più noti, Alexa di Amazon e Nest di Google. Airbnb invita gli host a rivelarne la presenza, anche se non vige alcun obbligo ed esora, inoltre, a offrire agli ospiti la possibilità di scollegarli o disattivarli.

