Salmone selvaggio dell'Alaska, Bortolomiol e Gin Rangoni insieme a Milano Design Week

Nella Milano Design Week di via Tortona, a Milano, anche quest’anno A Casa Ovunque rappresenta una delle esposizioni più gettonate. Tra ambienti diversi dove vengono mescolate esperienze digitali e fisiche alla ricerca di nuove idee di arredo, mercoledì 17 aprile, in una postazione ad hoc, si è svolto, un aperitivo dedicato a visitatori, giornalisti, architetti e interiore design.

A Casa Ovunque, i Gin Rangoni Alto e Brando protagonisti

L’intento era quello di offrire non solo una sosta di gusto ma anche di qualità, di naturalità e di sostenibilità, imprescindibili diktat del nostro tempo. Protagonista degli assaggi sfiziosi il salmone selvaggio dell’Alaska nella versione affumicata della varietà Sockeye, un pesce che nasce, cresce e vive nelle acque incontaminate del Pacifico. Pescato secondo le rigide regole dello Stato, in Costituzione dal 1959, è un vera eccellenza gastronomica. Nel bicchiere, ancora alta qualità, con i Gin Rangoni Alto e Brando, due specialissimi drink caratterizzati da autenticità e note uniche. A supportare queste peculiarità le parole del patron dell’Azienda Stefano Rangoni: «In questi distillati ho voluto riflettere le caratteristiche territoriali delle nostre Alpi, soprattutto la Val di Susa, dove nascono le nostre botaniche». Ed è proprio l’acqua delle Alpi, con la sua purezza, il punto di partenza di Alto , il gin prodotto attraverso la combinazione di ben undici essenze locali che conferiscono al gusto le note aromatiche e immersivi del territorio circostante.

Altrettanto evocativa è l’essenza di Brando, un gin che nasce da un incontro tra Stefano Rangoni e Rebecca Brando, figlia del celebre attore, che ha trascorso gran parte della sua vita nella Polinesia Francese. Un gin che regala la ricchezza delle contaminazioni, degli aromi e dei profumi tropicali tipici dell’Isola. Combinato con la purezza e l’intensità delle acque sorgive delle Alpi Italiane, Brando si svela lentamente grazie ai toni e ai sentori che, mutando continuamente, conducono il palato in un percorso di straordinarie scoperte. Entrambi i gin sono stati offerti sia in purezza sia miscelati in versione cocktail. A coloro che hanno scelto le bollicine è stato versato il Prior Valdobbiadene Superiore Docg Brut di Bortolomiol , una prestigiosa azienda spumantistica la cui filosofia produttiva si fonda su una viticoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

