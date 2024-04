I ristoranti a marchio Sophia Loren arrivano anche in Giappone

I ristoranti a marchio Sophia Loren apriranno anche in Giappone grazie a un accordo di licenza tra la Land Business Co., Ltd. di Tokyo, società quotata presso la Borsa di Tokyo, e la Dream Food srl di Luciano Cimmino.

L'accordo rientra nel piano di sviluppo internazionale del progetto Sophia Loren Restaurant che, dopo le aperture in Italia a Firenze, Roma, Bari e Milano, e quella in Asia ad Hong Kong, punta «ad un'espansione graduale e di qualità - si legge in una nota - sui mercati esteri, per celebrare in tutto il mondo uno dei Personaggi più amati del cinema». Entro la fine del 2025, anno in cui si terrà tra l'altro l'Expo di Osaka, che richiamerà circa 30 milioni di visitatori, è prevista l'apertura cinque ristoranti tra Tokyo e Kamakura.

