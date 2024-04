Casa di Langa raggiunge la vetta della sostenibilità con il “Green Globe”

Casa di Langa è ufficialmente certificata Green Globe, un traguardo raggiunto in poco più di tre anni che testimonia la passione e l'impegno assiduo per la sostenibilità del resort in Alta Langa. Green Globe, nata più di trenta anni orsono, rappresenta la certificazione leader a livello mondiale per quanto riguarda la gestione sostenibile dei viaggi e del turismo internazionale.

Green Globe per Casa di Langa: l'eccellenza sostenibile in Alta Langa

Lo standard Green Globe per il turismo sostenibile è stato sviluppato nel corso di decenni di ricerca e sviluppo ed è quello originale su cui si basano tutti i marchi di qualità ecologica del turismo. È per questo che siamo davvero orgogliosi di questa certificazione» ha commentato Eva Candelich, manager del resort, perché «Casa di Langa nasce da un sogno di un futuro migliore, dove l'uomo interagisce con la natura senza usurpazioni, dove il cuore di tutto parte dall'idea del rispetto dell'ambiente che ci circonda». L'impegno sostenibile di Casa di Langa comprende tante attenzioni e investimenti, a partire dall'installazione sia di pannelli solari che di fotovoltaico che d'impianto geotermico. Strumenti che permettono un'autonomia energetica di quasi il 50% per il funzionamento dell'intera struttura. Nel progetto Casa di Langa emerge un profondo rispetto per la natura e il suo futuro sostenibile coerentemente all'impegno per azzerare le emissioni di CO² all'impiego di acqua riciclata al 100% per l'irrigazione.

Lo stesso orto biodinamico-rigenerativo piantato accanto al resort viene irrigato con acqua piovana riciclata. Qui ci sono quasi 3mila metri quadri coltivati con ortaggi e verdure, come asparagi stagionali di diverse varietà, bancali rialzati di fragole, piselli, taccole e fave, cipolle e aglio di varietà antiche e una carciofaia. L'orto e la serra servono ben tre reparti della struttura di Casa di Langa, oltre al ristorante Fàula, anche il Sorì Cocktail Bar, che utilizza erbe e fiori per i suoi infusi, e la Spa, per la realizzazione di acque aromatizzate e infusi. L'orto riesce a coprire a oggi circa la metà del fabbisogno di frutta e verdura del ristorante, ma si sta implementando la produzione così da riuscire ad arrivare nei prossimi anni a un tipo di ristorazione completamente auto sufficiente per ortaggi e verdure. La stessa cucina del Fàula è quasi plastic free, mentre i detersivi utilizzati sono del marchio EcoLab, in flaconi antispreco.

«Le nostre sono tante piccole attenzioni che tutte assieme sono tese a tutelare l'aria e i luoghi in cui lavoriamo e in cui vivono l'esperienza dell'Alta Langa i nostri ospiti. Per noi è importantissimo creare un ambiente in cui la natura, gli alberi i fiori e le piante che ci circondano siano protetti: è per questo che a Casa di Langa si effettua la cura rigenerativa del verde, per conservare il nostro ecosistema sano e pulito. La nostra agricoltura sostenibile unita a quella rigenerativa ci consente di aiutare l'intero ecosistema naturale che vive a Casa di Langa, a partire dai preziosissimi impollinatori, come le api e le farfalle» ha concluso Eva Codina.

