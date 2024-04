Vino nel biberon al posto del latte: a Bari un bimbo di 4 mesi in rianimazione

Grave episodio in Puglia: un neonato di soli quattro mesi, infatti, è stato ricoverato in coma etilico nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato alimentato con un biberon contenente vino al posto del latte in polvere, a causa di un errore nella sua preparazione.

Vino nel biberon per errore: bimbo di 4 mesi in rianimazione

L'accaduto è stato scoperto dalla madre del bambino, che si è immediatamente precipitata al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Qui, il piccolo ha ricevuto le prime cure urgenti, tra cui una lavanda gastrica, per poi essere intubato e trasferito d'urgenza al nosocomio barese per ricevere le necessarie cure specialistiche. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine dalla Procura di Brindisi, che nelle prossime ore acquisirà la documentazione medica relativa al caso per chiarire le dinamiche dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

