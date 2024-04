In Svizzera, ad Elgg, c'è un nuovo ristorante italiano certificato: è il “DA MÈ”

Il panorama della cucina italiana e certificata nel mondo si arricchisce di un nuovo gioiello: il ristorante "DA MÈ" ad Elgg in Svizzera. Dopo un attento audit ispettivo, ITA0039 by ASACERT, ha decretato il livello gold per il ristorante che entra a pieno titolo a far parte della prestigiosa rete di ristoranti certificati 100% Italian Taste.

Al ristorante DA MÈ arriva la certificazione di italianità

Fondato da Alessia Tierno e Thomas Wehrle, il ristorante "DA MÈ" porta avanti la missione di celebrare la vera cucina italiana, riportando in auge tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione. Alessia, originaria della provincia di Salerno, e Thomas, svizzero nato a Wallisellen, con una solida esperienza culinaria maturata in alberghi a 5 stelle e ristoranti gourmet, hanno unito le loro radici culinarie per offrire un'esperienza gastronomica unica.

L'approccio del "DA MÈ" alla cucina italiana è caratterizzato dalla cura nella selezione degli ingredienti, dalla preparazione artigianale e dalla passione autentica per le tradizioni culinarie. Piatti iconici come i fusilli al Ferretto con le costine di maiale nel sugo e le orecchiette con cima di rapa e salsiccia si sono guadagnati un posto nel cuore dei clienti come veri e propri classici del ristorante.

Alessia e Thomas incarnano lo spirito della cucina italiana, dove la genuinità, il gusto e il tempo dedicato alla preparazione sono considerati elementi fondamentali. «Il segreto della cucina italiana sono gli ingredienti giusti, il gusto, gli odori e sapori, e la cosa principale è il tempo - afferma Alessia Tierno. La nostra missione è far sentire i nostri clienti non solo ospiti, ma membri della nostra famiglia, facendoli rivivere ricordi e sensazioni legati alla cucina tradizionale italiana». Oltre alla qualità culinaria, il servizio attento e familiare, offerto da parte della sorella di Alessia e sua madre contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e calorosa, che rende ogni visita al "DA MÈ" un'esperienza calda e tradizionale.

La certificazione ITA0039 by ASACERT conferisce al ristorante "DA MÈ" una riconoscibilità internazionale come autentico punto di riferimento per la cucina italiana nel mondo. In un contesto in cui l'italian sounding minaccia l'autenticità dei prodotti agroalimentari italiani, la certificazione si distingue per difendere e promuovere la vera cucina italiana, valorizzando la passione, la dedizione e la soddisfazione dei suoi ristoratori. Il Ristorante "DA MÈ" di Elgg si conferma, dunque, non solo come un luogo dove gustare autentiche prelibatezze italiane, ma anche come un ambasciatore della tradizione culinaria italiana nel panorama gastronomico internazionale.

