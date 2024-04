Fuorisalone 2024: Electrolux apre le porte all'ecosostenibilità all'EcoLine Hub

Richiamare l'attenzione sul tema della sostenibilità e aiutare le persone a capire quanto possa essere semplice, nelle proprie case, fare la differenza per un mondo più vivibile. Al Fuorisalone 2024, Electrolux Group presenta con questi obiettivi Electrolux EcoLine Hub, che sarà aperto al pubblico durante la settimana del Salone del Mobile: un'installazione unica, pensata per incentivare le persone ad adottare comportamenti più rispettosi del Pianeta e per esporre alcuni dei suoi modelli più efficienti dal punto di vista energetico.

Il progetto è stato studiato a partire dalla consapevolezza dell'importanza rivestita dalla casa per gli italiani, che la identificano come un luogo simbolo di calore e stabilità, ma anche come uno specchio dei propri valori, oltre che del proprio stile. Lo spazio è allestito all'interno di Bam - Biblioteca degli alberi Milano, situata nel nuovo cuore verde e pulsante di Portanuova, primo quartiere al mondo con doppia certificazione di sostenibilità. La struttura si presenta come un grande parallelepipedo perfettamente integrato con l'ambiente circostante grazie alle pareti a specchio: un elemento di notevole appeal visivo, in grado di richiamare la curiosità del pubblico, farlo avvicinare alla struttura e incentivarlo a entrare, così da scoprire soluzioni pensate per aumentare la consapevolezza delle scelte e delle azioni da mettere in pratica ogni giorno.

L'interno dell'Hub riproduce invece una vera e propria abitazione che incarna in ogni dettaglio lo spirito e i valori dell'azienda: a partire dal design scandinavo, passando per gli elementi d'arredo, fino agli elettrodomestici, tutti appartenenti alla Electrolux EcoLine, una selezione dei prodotti del brand più efficienti dal punto di vista energetico. Le accoglienti sale sono suddivise in due aree principali. Nella prima, dedicata al Taste, ritroviamo il forno a vapore 800 Steamboost (KOBBS39WX), il piano a induzione con cappa filtrante integrata (KCC84453CK), il SenseBoil 700 con il nuovissimo vetro SaphirMatt (EIS82453IZ), la lavastoviglie (KEZB8500W) e il frigocongelatore 700 GreenZone (KNP7MD18S). Nella seconda, dedicata al Care, ossia alla cura degli indumenti, è possibile scoprire le particolarità della nuova gamma di asciugatrici e lavatrici, e del filtro per le microplastiche.

I modelli dedicati al trattamento dei capi sono contraddistinti da un design rinnovato, che migliora e semplifica l'esperienza d'uso fisica e digitale degli utenti. Per la prima volta le lavatrici Electrolux sono dotate dell'interfaccia SmartSelect, che regola la durata e la temperatura del ciclo in base alle esigenze dell'utente e può aiutare a risparmiare acqua, energia e tempo. La tecnologia SensiCare+ dà modo di risparmiare fino al 40% di tempo, acqua ed energia rilevando il peso di ogni carico e regolando il ciclo di lavaggio*. La funzione SmartSave presente nelle asciugatrici permette di scegliere tra un'asciugatura più efficiente dal punto di vista energetico o più veloce per risparmiare tempo. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare nel dettaglio tutte le nuove caratteristiche dei modelli più recenti in un'esperienza coinvolgente e approfondita.

Inoltre, grazie a AWorld, un'applicazione mobile che promuove la cultura della sostenibilità attraverso la gamification, sarà possibile calcolare la propria Carbon Footprint, imparando la sostenibilità in modo consapevole e divertente. All'interno dell'Hub, grazie alla partnership con Erion WEEE, Consorzio no profit per la gestione e il riciclo dei rifiuti elettronici di cui Electrolux è membro attivo, verrà allestito inoltre un punto di raccolta per i piccoli RAEE. Sarà, inoltre, proiettato “Materia Viva”, un docufilm realizzato da Erion WEEE in collaborazione con Libero Produzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare e dei RAEE. Facendo leva su un approccio pop, esperti e personaggi noti guidano il pubblico verso le buone pratiche di riciclo, dimostrando come semplici gesti possano contribuire a un futuro migliore.

