iCombi Pro di Rational: il segreto per un ristorante di successo

Per mantenere la fedeltà dei clienti, è necessario dedicare notevole impegno. Oltre a proporre piatti di alta qualità, è fondamentale creare un'esperienza visiva accattivante. Tuttavia, il settore soffre di una carenza di personale qualificato, che limita le possibilità in cucina. In questo contesto, l'utilizzo di attrezzature da cucina innovative può essere una risorsa preziosa per ottenere risultati di eccellenza. È qui che entra in gioco iCombi Pro di Rational.

«La più grande soddisfazione per un ristoratore è vedere gli ospiti che tornano», afferma Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational. «Alla base di tutto c’è la capacità di servire del cibo appagante sia al palato che alla vista, un’impresa affatto scontata quando si ha a disposizione poco personale e con diversi livelli di competenza culinaria».

Grazie alla sua intelligenza, il forno combinato pianifica automaticamente i processi di cottura e li adatta alla quantità di cibo e di carico. «Tutto questo è possibile - spiega Iozzolino - grazie all’erogazione precisa, potente e nella giusta combinazione di calore e vapore che permette, ad esempio, di ottenere scaloppine impanate croccanti all’esterno e tenere all’interno. Su ogni ripiano del forno».

Tutto ciò che deve fare l’operatore è selezionare sul display la tipologia di cibo o il metodo di cottura e caricare iCombi Pro che a quel punto inizierà a friggere, grigliare, brasare, cuocere al forno o a vapore, segnalando solo se e quando è necessario un ulteriore intervento. Non importa se il sistema di cottura viene utilizzato da uno chef esperto o da un lavoratore semi-esperto: iCombi Pro sa cosa fare e garantisce sempre lo stesso risultato di alta qualità.

iCombi Pro offre risultati certi in termini di gusto, colore e qualità anche nelle applicazioni più particolari. «Se volete creare qualcosa di speciale per i vostri ospiti, potete usare VarioSmoker per aggiungere l’aroma inconfondibile di affumicatura a carne, pesce o verdure, per esempio», dice ancora Iozzolino. Con il programma di cottura Sous-vide il cibo viene cotto in modo particolarmente delicato: «La cottura delicata del sottovuoto permette di preservare i colori, i sapori e gli aromi degli alimenti e si ottengono cibi deliziosi e sani», continua l'esperto.

La pastorizzazione è un’ottima opzione se si vuole aumentare la sicurezza degli alimenti: i prodotti pronti fatti in casa, come sughi per la pasta, stufati e zuppe, possono essere conservati più a lungo, senza alcuna perdita di sapore. Per entrambi i processi è sufficiente collegare il kit per sottovuoto e pastorizzazione di Rational ad iCombi Pro tramite l'interfaccia Usb e selezionare il programma di cottura appropriato.

