L’Adler Spa Resort Dolomiti riapre il 9 maggio con tante novità, tra cui il nuovo general manager, Marco Scola, e un re-looking delle stanze in stile alpino e uno speciale pacchetto benessere.

Marco Scola, nuovo general manager dell'Adler Spa Resort Dolomiti

Ispirazioni tirolesi, avvolgente serenità, materiali naturali, connessione con l’ambiente: l’Adler Spa Resort Dolomiti, nel cuore della Val Gardena, offre la perfetta combinazione tra una raffinata dimensione familiare e un’appagante sensazione di benessere ed equilibrio. L’ospite si sente ascoltato in ogni esigenza, coccolato in ogni momento e questa generosità anima ogni aspetto e attività del resort. Si può cogliere anche nelle scelte della proprietà affinché l’ospitalità possa essere sempre più speciale e indimenticabile.

Il resort si prepara dunque alla riapertura il 9 maggio 2024 con importanti novità, a cominciare da un nuovo general manager, Marco Scola. La sua esperienza professionale l’ha portato ai vertici di pregiate strutture nell’ambito dell’hotellerie di lusso, con elevati standard qualitativi, e ora pone il suo know-how al servizio di Adler Spa Resort Dolomiti con particolare attenzione alla guest experience, per rendere ogni soggiorno unico e personalizzato.

Tale figura rispecchia lo spirito di rinnovamento, che Adler Spa Resort Dolomiti ha intrapreso anche a livello architettonico, attraverso gli interventi degli ultimi anni: il re-design e ampliamento della reception spa, la costruzione di nuove cabine per i trattamenti Spa, di un padiglione dedicato allo yoga e delle suggestive saune panoramiche sul laghetto. E, novità 2024, il restyling di 30 camere del Vital Residenz, struttura collegata internamente al corpo centrale; l’intervento è all’insegna di un'eleganza minimalista, perfetta fusione tra tradizione e modernità, colori caldi e il legno della regione a creare un'atmosfera d’assoluto comfort. Ciascuna camera è arredata con complementi d’arredo essenziali e rivestita in materiali naturali come il legno di rovere utilizzato per i pavimenti.

Infine, l’Adler Spa Resort Dolomiti dà il via alla nuova stagione concedendo ai suoi ospiti un momento di puro benessere e rigenerazione, grazie al pacchetto Opening Special. Incluso, un massaggio Adler Harmony a persona, rilassante rituale per rivitalizzare la pelle e sciogliere le tensioni, attraverso un massaggio a testa, viso, spalle e nuca, eseguito con manualità ritmiche, in parte delicate, in parte vigorose.

Ideale per staccare la spina, è compreso nell’offerta anche l’ingresso al Mondo acquatico Adler con 5 piscine; alla Adler Spa con la nuova area sauna; al mondo fitness con attrezzature innovative oltre alla partecipazione alle lezioni giornaliere di fitness e yoga e ai tour in e-bike di vario grado di difficoltà con le guide locali Adler.

