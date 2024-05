Settimana della celiachia: Vivenda e Aic Lombardia insieme per un menu senza glutine

Risotto allo zafferano, gateau di patate, finocchi, frutta fresca e grissini. Tutte preparazioni rigorosamente guten-free. Così Vivenda Spa, in collaborazione con l'Aic Lombardia, festeggerà la Settimana nazionale della celiachia (11-19 maggio) insieme ai bimbi delle scuole di alcuni Comuni della Regione fra cui Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Salerano sul Lambro. Per giovedì 16 maggio il personale dell'azienda del gruppo La Cascina Cooperativa, all'interno dell'iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, ha studiato una mattinata all'insegna dell'educazione alimentare scandita da giochi, laboratori divulgativi e un menu gustoso e senza glutine. Il tutto per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine sfatando falsi miti e fake news.

Scuole lombarde senza glutine: Vivenda Spa e Aic Lombardia per la Settimana della celiachia

L'iniziativa, promossa da Aic - Associazione italiana celiachia insieme alle 21 Aic territoriali associate, è giunta alla decima edizione, e torna in Lombardia e in tutta Italia dall'11 al 19 maggio 2024, in concomitanza con la Giornata mondiale della celiachia che si celebra il 16 maggio. Per festeggiarla quella sera sarà illuminato di rosso l'ultimo piano della sede del Consiglio regionale (Palazzo Pirelli). L'iniziativa rappresenta l'occasione per sensibilizzare un pubblico più ampio su una patologia che nel nostro Paese colpisce oltre l'1% della popolazione: si stima, infatti, che siano 600mila le persone celiache, di cui circa 400mila non ancora diagnosticate. In Lombardia le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono 251.939.

In questa cornice “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine”, con la distribuzione di un menu completamente senza glutine per tutti nelle mense delle scuole dall'infanzia alla secondaria di primo grado, diviene fondamentale: solo nell'edizione passata sono stati distribuiti oltre 360mila pasti senza glutine in tutta Italia. Per questa edizione in Lombardia hanno aderito all'incirca 600 scuole e 20 Comuni. L'iniziativa è l'occasione per sensibilizzare e informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine.

