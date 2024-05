Cornetti e non solo: Zio Rocco porta a Roma il suo regno di bontà

Grandi novità per i golosi romani: il maestro dei lievitati Zio Rocco sbarca nella Capitale con il suo terzo lab store in via Alessandria 112. Apertura prevista per l'estate, con orario dalle 20 alle 2 di notte e un ampio parcheggio per i clienti.

Zio Rocco, il paradiso dei lievitati è finalmente arrivato a Roma

Con le sue creazioni, Rocco Cannavino, ha conquistato i palati di migliaia e migliaia di persone che giungevano da tutta Italia per mettersi in fila nei locali di Napoli e Pomigliano d’Arco. Insieme ai suoi fratelli Armando e Raffaele ha così deciso di realizzare il progetto “Zio Rocco, The italian baker - Coffee & more” per aprire nuovi punti vendita anche all’estero. E a vedere la reazione sui social è tanta l’attesa per questa apertura a Roma. Punto di forza saranno ovviamente i suoi lievitati, realizzati con tutte materie prime selezionate, in primis la farina del Mulino Caputo, e il format con il laboratorio a vista. Nel menu mancheranno i suoi blasonati cornetti, dal più sfogliato, simile al croissant, al più briosciato, più simile al cornetto, oltre al cornetto ischitano, che potranno essere farciti scegliendo tra 10 tipologie di creme con materie prime campane.

