JesolPesca: un nuovo ufficio commerciale per un servizio ancora più efficiente

JesolPesca, azienda con oltre 50 anni di esperienza nel commercio ittico, entrata a far parte del Gruppo Cattel nel 2018 con l'oiettivo di garantire ai clienti un vasto assortimento di pesce sempre fresco e di alta qualità a prezzi competitivi, oggi, per offrire un servizio ancora più accurato e personalizzato, amplia il proprio ufficio commerciale. Si tratta di un passo importante in linea con la politica di innovazione che Cattel, azienda leader nel nord Italia nella distribuzione di prodotti food e no-food nel settore ho.re.ca, porta avanti da tempo.

JesolPesca amplia il proprio ufficio commerciale

Dal suo stabilimento di oltre duemila metri quadrati e con il suo negozio recentemente ristrutturato in via Edison 8 (Jesolo Lido) accessibile anche ai privati, JespolPesca mette a disposizione un migliaio di referenze a catalogo: astici da Stati Uniti e Canada, cobia da Panama, seppie e piovre dal Nord Africa, persici dalla Tanzania, cappesante e ostriche dalla Francia, rombi dall'Olanda, molluschi dal Regno Unito, tonno pinne gialle e pesce spada dalla Spagna, salmone e merluzzo dalla Norvegia, orate e branzini da Grecia, Croazia e Turchia, oltre alla vasta e importante scelta di pescati locali.

Cattel da sempre ha abituato la clientela a contare su una vasta gamma di prodotti freschissimi, sottoposti a rigorosi controlli, dall'elevata qualità e dall'alto contenuto di servizio, e questo sia per il pesce nostrano - acquistato direttamente nei mercati ittici di Chioggia, Venezia e Caorle, sia per il prodotto estero - acquistato e spedito per i controlli in sede. Una volta eseguiti i controlli, sia il prodotto fresco che il gelo viene stoccato in varie celle, tutte dotate di un sistema di monitoraggio da remoto che segnala eventuali superamenti delle soglie di temperatura stabilite per prevenire qualsiasi alterazione della conservazione.

A garantire la freschezza e integrità dei prodotti gelo vi è anche l'utilizzo del sistema IQF (Individually Quick Frozen): ogni singola porzione di prodotto viene abbattuta a -35/40 °C assicurando la corretta conservazione della materia prima, che preserva intatte proprietà e freschezza. Ne deriva un prodotto semilavorato dal peso standardizzato, perfettamente porzionabile, rispondente a tutte le stringenti norme igieniche di lavorazione, di conservazione e trasporto, e pronto per essere personalizzato con il vantaggio aggiuntivo di poter eliminare gli sprechi in cucina, avere un food cost certo e costante nel tempo e la disponibilità tutto l'anno di un prodotto stagionale.

La lavorazione del pesce fresco è ancora più impegnativa di quella, più standardizzata, del prodotto gelo: per il 90% avviene su commessa, ovvero sulla base delle richieste specifiche del cliente, con consegna il giorno stesso o entro il successivo. Con quasi 500 tipi di lavorazione, JesolPesca mette a disposizione i propri strumenti, la propria struttura e la grande professionalità per andare incontro alle quotidiane necessità dei clienti.

In questa attenta organizzazione, in cui la ricerca della qualità è riconosciuta e garantita in ogni categoria di prodotto, la vera rivoluzione di JesolPesca sta nel rinnovato modo di seguire i clienti: contando su un ufficio commerciale ampliato, la private label di Cattel è ora in grado di seguire direttamente il cliente e offrirgli un servizio di consulenza senza intermediari. Mentre infatti gli articoli del segmento gelo sono gestiti dalla sede di Noventa e resi disponibili a tablet, in modo che gli agenti dispongano di tutte le schede tecniche e le informazioni necessarie per interagire con il cliente, il pesce fresco viene gestito autonomamente da JesolPesca che provvede ad inviare al cliente il materiale informativo, a proporre i pescati disponibili, fornire consulenze e raccogliere gli ordini.

Jesolpesca gestisce autonomamente anche diverse tipologie di pesce fresco dall'estero: anche se la base è il Golfo di Venezia (da cui proviene la grande varietà di pescato nostrano distribuito), ogni giorno l'azienda jesolana mette a disposizione dei clienti referenze di prodotti italiani (come ad esempio i pescati siciliani) e, due giorni a settimana, anche i prodotti presenti nel “Listino pescato esotico” (ovvero prodotti ittici del Mediterraneo, ma soprattutto oceanici, dalle coste di Spagna, Portogallo, Africa ecc..). L'ufficio - nato per offrire al cliente un servizio taylor-made – verrà presto ampliato ulteriormente, con indubbi vantaggi sia per l'azienda che per i clienti, che così potranno beneficiare di un servizio ancora più snello, tempestivo, preciso e personalizzato a fronte di una qualità sempre eccellente.

