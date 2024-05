Serenissima Ristorazione e Aic insieme per la Giornata della celiachia

Serenissima Ristorazione, tra le aziende leader nel settore delle mense, conferma il proprio impegno a fianco di Aic, Associazione italiana celiachia, in occasione della Giornata internazionale della Celiachia che si celebra il 16 maggio. Per l'occasione, Serenissima ha ideato dei menu senza glutine per gli alunni di 18 scuole dell'infanzia e primarie della Lombardia, offrendo un pasto sicuro e gustoso ai bambini celiaci. L'iniziativa, che si inserisce nel solco della collaborazione già avviata lo scorso anno, mira a sensibilizzare sull'importanza di una corretta alimentazione per i celiaci e a favorire l'inclusione sociale di questi bambini.

Serenissima Ristorazione, un menu senza glutine per gli alunni di 18 scuole dell'infanzia e primarie della Lombardia

L'iniziativa di Serenissima Ristorazione si inserisce nell'ambito di “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine” che prevede l'organizzazione di un pasto senza glutine per tutti nella mensa delle scuole di tanti Comuni italiani. Ogni anno, nella settimana che include il 16 maggio, Giornata Internazionale della celiachia, l'Associazione italiana celiachia promuove iniziative ed eventi su tutto il territorio italiano, mettendo a disposizione il portale settimanadellaceliachia.it per informare correttamente sulla malattia. Un'iniziativa resa possibile dalla collaborazione degli Istituti scolastici in cui Serenissima Ristorazione gestisce il servizio di mensa scolastica e dal supporto fondamentale delle dietiste del Gruppo con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e la sensibilità nei confronti della celiachia e delle conseguenze a essa correlate, creando un momento di condivisione tra docenti e alunni affinché per tutti il pasto sia un momento di piacere.

Il tasso di insorgenza della celiachia in Italia è uno dei più alti al mondo, con circa un bambino su 60 colpito dalla condizione. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Digestive and Liver Disease, condotto dagli scienziati della Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (Sigenp), e dell'Unità Operativa di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell'Università di Messina. In totale la patologia riguarda circa 600mila persone in Italia di cui quasi 400mila non ancora diagnosticate. «Come raccontano gli ultimi dati i numeri in Italia sulla celiachia sono tra i più alti al mondo, per questo riteniamo che il supporto alle iniziative di Aic nella settimana della celiachia sia fondamentale. È essenziale sviluppare iniziative sul territorio per sensibilizzare tutti su una tematica di così stretta attualità. La creazione di una società inclusiva, che sappia valorizzare e tutelare le diversità, passa anche attraverso la condivisione in questa giornata di un pasto “speciale” - commenta Maria Leida Putin, responsabile dell'ufficio qualità del Gruppo Serenissima Ristorazione. Ringrazio particolarmente il nostro team di dietisti che ogni giorno è impegnato in prima linea per predisporre menu e diete personalizzate. Confidiamo che questa iniziativa possa essere anche un segno tangibile dell'attenzione che le istituzioni territoriali mostrano nei confronti delle persone celiache e delle loro famiglie».

© Riproduzione riservata