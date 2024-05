Barceló Hotel Group acquisisce l'Hotel Midas a Roma per 60 milioni di euro

Barceló Hotel Group ha annunciato l'acquisizione dell'Hotel Midas a Roma per un valore di 60 milioni di euro. L'hotel, situato sulla centrale via Aurelia, è un punto di riferimento nel segmento Mice della Capitale italiana e vanta un centro congressi con 17 sale riunioni in grado di ospitare fino a 1.300 persone.

Barceló Hotel Group: espansione in Europa con l'acquisizione dell'Hotel Midas a Roma

L'acquisizione include anche ampi giardini con piscina e un'offerta gastronomica completa, che rendono l'hotel ideale per ospitare qualsiasi tipo di evento a Roma. Barceló Hotel Group gestirà l'hotel a partire da giovedì 9 maggio 2024, con l'obiettivo di riposizionarlo come una delle migliori strutture per eventi e congressi della città. Con l'acquisizione di questo nuovo hotel a Roma, e dopo le recenti aperture a Varsavia e in Slovenia, Barceló Hotel Group conferma il suo impegno di espansione nel continente europeo, dove la catena ha aperto il suo primo hotel a Praga, nel 1993. Attualmente la catena alberghiera gestisce 16 hotel in Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Slovenia, generando un impatto positivo sullo sviluppo economico, culturale e sociale delle città in cui sono situati, attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti e la collaborazione con i fornitori locali.

