Roma, ora il check-in per Fiumicino si fa (anche) a Termini: ecco come

L'aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma dove i passeggeri, da oggi, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. È la grande novità offerta da “Airport in the City”, il nuovo servizio di check-in off-airport di Aeroporti di Roma, che consente ai passeggeri Ita Airways in partenza dal “Leonardo da Vinci”, di poter effettuare gratuitamente in centro città le operazioni di check-in, inclusa l'accettazione del bagaglio da stiva, il giorno stesso della loro partenza, e poter comodamente proseguire la loro visita nella Capitale prima del volo.

Volare da Roma non è mai stato così facile: “Airport in the City” rivoluziona il check-in

I viaggiatori possono effettuare il processo di check-in e lasciare i propri bagagli da stiva a Roma Termini - la stazione più grande in Italia e una delle più grandi stazioni in Europa che conta ogni anno circa 200 milioni di visite, inserita nel network di Grandi Stazioni Retail - almeno tre ore e mezza prima dell'orario di partenza del volo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 16:00, per poi ritirarli direttamente all'aeroporto di destinazione finale. Con il lancio di questo nuovo servizio unico nel suo genere, l'aeroporto di Roma Fiumicino, tra i soli 12 aeroporti 5-stelle Skytrax al mondo, recentemente premiato dalla stessa organizzazione come miglior scalo in assoluto per le procedure di sicurezza aeroportuale, consolida il proprio posizionamento di miglior scalo d'Europa tra quelli con oltre 40 milioni di passeggeri, assegnato a metà marzo da Aci World per il settimo anno consecutivo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

Partner tecnico dell'iniziativa è Oacis, player internazionale attivo da anni in diversi scali in tutto il mondo nel servizio di check-in off-airport e che, forte di oltre un milione di bagagli gestiti e trasferiti con successo, fornisce ad Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, un supporto fondamentale in termini di know-how e organizzazione dei processi.

Per il periodo di sperimentazione iniziale, “Airport in the City” è esclusivamente dedicato ai viaggiatori con volo Ita Airways in partenza nella stessa giornata dal “Leonardo da Vinci” verso qualsiasi destinazione (ad eccezione di Stati Uniti e Israele). In questo modo chi vorrà godersi le ultime ore di permanenza a Roma potrà farlo libero del proprio bagaglio da stiva e senza dover utilizzare depositi temporanei a pagamento. A questo nuovo servizio potranno aderire in futuro altre compagnie aeree. «Il nostro obiettivo con Airport in the City è portare i servizi dell'aeroporto stellato di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità in Italia e in Europa con cui vogliamo migliorare l'esperienza di viaggio delle migliaia di passeggeri che transitano ogni giorno dal ‘Leonardo da Vinci, prima porta d'accesso al nostro Paese.

È un'iniziativa frutto della forte spinta all'innovazione, direttrice centrale della nostra strategia per aumentare lo spettro di servizi da offrire ai nostri passeggeri, così come lo è il lancio della piattaforma FlyandvisitRome.com che punta a promuovere ulteriormente a livello internazionale l'opportunità di visitare il nostro Paese e, soprattutto, la Capitale. In questo senso, inaugurare un avamposto alla Stazione Termini, con il prezioso supporto di Ita Airways e Oacis, rafforza la nostra presenza in città per giocare sempre più da protagonisti, in piena sinergia con le istituzioni, anche in attesa di importanti appuntamenti di rilevanza globale che ci attendono, su tutti il Giubileo 2025» ha dichiarato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

