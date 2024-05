BWH Hotels Italia sbarca a Malta: aperto il nuovo Best Western Premier a Qawra

Il Gruppo BWH Hotels Italia ha annunciato l'apertura del Best Western Premier Malta, un nuovo hotel di 170 camere situato a Qawra, nella baia di San Paolo, un'area a forte richiamo turistico situata a 16 km da La Valletta, la capitale della Repubblica di Malta, e a 20 km dall'aeroporto internazionale.

A Qawra (Malta) apre il nuovissimo Best Western Premier

L'hotel dispone anche di due spazi meeting da 30 a 50 persone, un ristorante con buffet breakfast e Table D'Hote Dinner per accogliere 120 ospiti all'interno e fino a 200 negli spazi esterni, due piscine, una spa e l'area fitness, oltre al parcheggio. Curato dall'architetto Carlo Scembri e da Bold Design, l'albergo è stato progettato con le più recenti e innovative linee guida della sostenibilità: materiali altamente isolanti, raccolta d'acqua da riutilizzare per l'irrigazione, impianto di desalinizzazione, doppi vetri per la migliore insonorizzazione e illuminazione a led in tutto l'hotel.

Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia, ha commentato: «Le linee strategiche dello sviluppo leisure di BWH Hotels Italia sono ormai consolidate e grazie a questo nuovo ingresso varcano i confini nazionali. Malta è una destinazione con una precisa identità e un significativo potenziale per il nostro brand. L'incontro con gli imprenditori ha dato vita da subito a una partnership di grande valore e sono certa sarà reciprocamente positiva».

