Lollobrigida: «Nel 2025 il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco»

Il ministro Francesco Lollobrigida

Il traguardo è vicino: la cucina italiana è sempre più vicina ad essere riconosciuta come bene immateriale dell'Unesco. Infatti, secondo il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, «il 2025 potrebbe essere l'anno in cui la tradizione culinaria del Belpaese otterrà questo riconoscimento». Dopo la proposta della candidatura, spiega Lollobrigida, «c'è un processo di due anni, in cui 24 Paesi sono chiamati a votare. Oggi quattro nazioni hanno avuto il riconoscimento della loro cucina Francia, Giappone, Messico e Corea: l'Italia non lo aveva mai chiesto, quindi non gli poteva esser conferito».

