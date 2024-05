Tigella's, la tradizione emiliana in formula all you can eat sbarca a Torino

Tigella's, famosa catena di ristoranti emiliani, ha inaugurato il suo primo locale a Torino in via Principe Amedeo 11, a due passi dal Museo Egizio. Con i suoi 80 posti a sedere, il ristorante offre un ambiente accogliente e famigliare, perfetto per godersi un pranzo o una cena in compagnia.

Tigella's sbarca a Torino in via Principe Amedeo 11

Tigella's propone un nuovo modo di preparare e gustare il cibo della tradizione emiliana, attraverso la scelta attenta dei semplici ingredienti con l'originale formula all you can eat e la continua ricerca di prodotti dell'eccellenza. L'offerta gastronomica punta sulla qualità delle materie prime, con un'attenzione costante alla stagionalità degli ingredienti, per affiancare alle farciture delle antiche ricette una varietà di combinazioni in grado di soddisfare i gusti di tutti. La tigella è un pane tradizionale dell'Emilia Romagna, regione rinomata per la sua ricca tradizione gastronomica. È un tipo di pane rotondo e piatto, cotto su una piastra calda e servito caldo e fragrante, perfetto da farcire con una vasta gamma di gustosi ingredienti: dalla classica tigella con battuta di lardo e parmigiano, a combinazioni più audaci come salmone affumicato e maionese all'aglio, le possibilità sono infinite. Lo gnocco fritto, altra tipicità, viene servito gonfio e dorato, croccante e vuoto all'interno, fatto apposta per essere farcito con salumi e formaggi e degustato in compagnia.

In carta sono presenti menu tradizionali, regionali, baby, vegetariani e vegani con la possibilità di essere accompagnati da tigelle senza glutine e senza latte, gnocco fritto e salse con riordino illimitato, per soddisfare gusti, preferenze e intolleranze alimentari. Tutti i menu prevedono la personalizzazione di tigelle e gnocco abbinati a taglieri di terra, di mare, vegetariani e regionali, con libertà di composizione e farcitura grazie alle numerose salse home made salate e dolci. «Tigella's ha varcato i confini della Lombardia e l'esportazione del nostro format in altre città è finalmente diventata realtà - ha commentato Paola Gaudimundo, proprietaria di Tigella's. La nuova apertura di Torino ci permetterà di rafforzare la presenza del nostro marchio in Italia consolidando la nostra posizione nel mondo della ristorazione. Siamo entusiasti di continuare a crescere e portare l'esperienza Tigella's in altre città per offrire ai nostri clienti esperienze gastronomiche di qualità ad un prezzo accessibile, in un ambiente accogliente e conviviale, ideale sia per il pranzo sia per la cena e per tutte le fasce d'età».

