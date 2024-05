I prodotti agroalimentari venduti in Italia sono sicuri e di qualità

Successo per il programma straordinario "Tutela del Made in Italy": nel primo trimestre del 2024, la Cabina di regia del Masaf ha effettuato oltre 3mila controlli su 2.160 operatori del comparto agroalimentare, sequestrando solo lo 0,12% dei prodotti ispezionati. Complessivamente, sono state verificate 1.900 dichiarazioni doganali e ispezionate 450mila tonnellate di merci. Dati che sono stati presentati al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che evidenziano l'efficacia dei controlli a tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari in Italia.

Successo per il programma straordinario “Tutela del Made in Italy” del Masaf

«Un risultato straordinario, che dimostra l'efficacia dei controlli eseguiti. Solo lo 0,12% delle merci provenienti dall'estero è stato sequestrato. Chi compra prodotti agroalimentari in Italia può essere sicuro che acquista qualità, sicurezza e benessere. Grazie al coordinamento assicurato dalla Cabina di Regia interforze, che ringrazio per il costante impegno, istituita dal governo Meloni proprio per avviare controlli più serrati, l'impegno del ministero della Salute attraverso i Nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri e gli accordi sulle piattaforme online, andiamo in un'unica direzione: tuteliamo i cittadini e rispondiamo efficacemente alle esigenze dei mercati internazionali» ha commentato il ministro Francesco Lollobrigida.

Alla riunione ha preso parte anche il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, che ha ricordato l'impegno dell'Agenzia nella tutela dei prodotti agroalimentari dal fenomeno dell'italian sounding e ha sottolineato l'importanza del lavoro portato avanti dalla Cabina di regia dei controlli agroalimentari, fondamentale anche per tutelare le imprese italiane che operano all'estero, l'autentico made in Italy sui mercati internazionali e controllare i flussi di merci che entrano nei nostri territori.

© Riproduzione riservata