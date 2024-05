The Vegetarian Butcher: i prodotti surgelati a base di proteine vegetali

Unilever Food Solutions presenta The Vegetarian Butcher, il brand di prodotti surgelati a base di proteine vegetali in quattro gustose e irresistibili proposte per la ristorazione italiana: Raw NoBeef Burger, NoChicken Nuggets, NoSchnitzel e il nuovissimo Crispy NoChicken Burger. Questi prodotti, 100% plant based, si caratterizzano per l'aspetto, il gusto e la consistenza paragonabili a quelli della carne.

Il nuovissimo Crispy NoChicken è un burger croccante completamente vegano ma con il gusto e la consistenza del polloi

The Vegetarian Butcher rappresenta l'opportunità per lo chef di arricchire il proprio menu con soluzioni a base vegetale, innovative e ricche di gusto, che soddisfano i trend alimentari emergenti e un consumatore sempre più consapevole, che vuole ridurre le proteine animali e ricerca alternative alla carne, che siano originali, nutrienti e gustose nello stesso tempo. I prodotti The Vegetarian Butcher combinano perfettamente il gusto del passato con la carne del futuro.

Il nuovissimo Crispy NoChicken è ideale per soddisfare il cliente che desidera gustare un buon burger croccante, che abbia il gusto e la consistenza del pollo, ma completamente vegano. Il prodotto è precotto ed è quindi veloce da preparare, senza complessità in cucina o durante il servizio. Ha una consistenza tenera e fibrosa ed è adatto per diverse preparazioni, come panini, insalate Caesar e Wrap.

