Giorgio Sorce ed Egon Marzaioli aprono l'italianissimo “Fortuna” a Singapore

Singapore si arricchisce con l'apertura di "Fortuna", il risultato dell'amicizia e della collaborazione tra due figure di spicco nel mondo della gastronomia: Giorgio Sorce, noto ristoratore siciliano della pizzeria Sitàri, ed Egon Marzaioli, mente creativa di "Fortuna" a Sydney, un ristorante che ha reinterpretato la cucina italiana all'estero con innovazione e qualità. L'apertura di "Fortuna" a Singapore l'1 giugno 2024 rappresenta un momento significativo, che anticipa la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno. Questo connubio di date sottolinea un omaggio alla cultura e all'eccellenza italiana, portando un pezzo di Italia nel cuore dell'Asia.

Fortuna apre a Singapore il 1° giugno

Egon Marzaioli è riconosciuto per il suo impegno nella promozione dell'alta qualità dei prodotti italiani all'estero, combinando tradizione e creatività nelle sue proposte culinarie. Giorgio Sorce ha ottenuto alti riconoscimenti nel mondo della pizza, quali i "due spicchi" dal Gambero Rosso, il Premio per la valorizzazione del territorio e un importante 87° posto nella classifica di "The Best 100 Top Pizza". "Fortuna" a Singapore mira a diventare un ambiente dove l'ospitalità tipicamente italiana si unisce all'eccellenza culinaria. Il menu, ideato dal talentuoso chef Omar Tutino, che ha sposato il progetto portando la sua esperienza a Singapore, promette un viaggio attraverso i sapori autentici della nostra terra.

Alessandra Gulino si occuperà della comunicazione e dello storytelling del progetto. La sua freschezza nel comunicare il progetto già dagli esordi promette un linguaggio giovane e dinamico, capace di catturare e coinvolgere il pubblico. L'unione di forze tra Giorgio, Egon, Alessandra e Omar fa presagire che "Fortuna" diventerà non solo un ristorante di successo ma anche un punto di riferimento per la cultura italiana in Asia, offrendo un'esperienza che racchiude sapori, aromi ed emozioni. La sua apertura il 1 giugno rappresenta un evento sia per la comunità italiana che per quella internazionale di Singapore, pronte a fare di questo ristorante un nuovo capitolo luminoso della presenza italiana nel mondo.

