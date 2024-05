L'aeroporto di Frosinone diventa “di lusso” grazie a Fly Free Airways

È nato un sodalizio per potenziare l'aeroporto di Frosinone: Aparf, l'associazione che sostiene il progetto, ha infatti siglato un accordo strategico con Fly Free Airways, tour operator di lusso e futura compagnia aerea privata. L'obiettivo è quello di valorizzare lo scalo, creando nuove opportunità per il territorio frusinate e favorendo la collaborazione tra operatori locali e attori chiave del comparto turistico-ricettivo. L'intesa mira a trasformare l'aeroporto in un tassello fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della regione.

Aeroporto di Frosinone: obiettivo turismo di lusso con Fly Free Airways

«L'ingresso all'interno di Aparf della nuova associata Fly Free Airways - ha detto il presidente Tiziano Schiappa - può rappresentare un prezioso supporto alla nostra associazione, contribuendo a percorrere una strada sempre più forte e delineata utile a raggiungere gli obiettivi». Lo stesso presidente ha poi sottolineato come «l'impegno di Fly Free Airways e del suo ceo Francesco D'Alessandro, assieme a quello delle già presenti compagnie sostenitrici dell'associazione, Aeroitalia, Air Europa e la sigla Aicalf, in rappresentanza delle principali compagnie aeree low cost, denota l'alto interessamento da parte dei vettori al nostro territorio, sia sotto il profilo civile commerciale, sia sotto il profilo business e leisure».

