Lombardia tra le 5 regioni italiane preferite per le vacanze di primavera

La Lombardia (e soprattutto i suoi laghi) confermata tra le mete italiane preferite per la primavera 2024. «Gli ultimi dati dell’Isnart certificano l’ottima salute del turismo italiano e collocano la Lombardia tra le mete preferite. Lo evidenzia il brillante andamento primaverile registrato nei mesi di marzo e aprile, che prospetta buone performance anche per la prossima stagione estiva lombarda. A Palazzo Lombardia siamo al lavoro per superare il record dell’estate 2023, quando nella nostra Regione abbiamo registrato oltre 27 milioni presenze (maggio-settembre), con i laghi lombardi indiscussi leader dell’attrattività e un turismo estero sopra il 60%».

Lombardia tra mete italiane preferite primavera 2024

Lo afferma Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia commentando oggi pomeriggio le evidenze dell’ultima indagine condotta da Isnart, l’Istituto nazionale ricerche Turistiche, sui flussi turistici di marzo e aprile, risultati pari a 10 milioni di turisti, il 51,2% dei quali stranieri.

Stando alla rilevazione nazionale le regioni Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio hanno riscosso il più ampio gradimento, con le località di mare e le grandi città dal turismo multidimensionale che sfiorano entrambe la ricezione di 3 milioni di visite, un risultato che le conferma tra le mete preferite consolidando così la propria forza di grandi attrattori.

© Riproduzione riservata