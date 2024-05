Crazy Pizza di Flavio Briatore vola: nuova apertura a Marina di Varazze in Liguria

Crazy Pizza, il marchio di luxury dining del Gruppo Majestas di Flavio Briatore e Francesco Costa, accelera il proprio piano di espansione con l'apertura di un nuovo locale nella splendida cornice di Marina di Varazze (Sv). Si tratta della quinta sede in Italia e della dodicesima a livello globale per il brand, che ha già conquistato il pubblico con la sua proposta unica di pizza gourmet e un'atmosfera raffinata ed esclusiva

Nuova apertura a Marina di Varazze (Sv) per Crazy Pizza

Una scelta vincente e strategica che prende forma nella moderna e bellissima Marina di Varazze che, grazie alla sua posizione privilegiata, emerge come una delle prime perle della Riviera di Ponente. Marina di Varazze si estende su una superficie di circa 232mila metri quadrati, di cui 144mila di specchio acqueo, dotato di 12 pontili fissi e 3 galleggianti. Crazy Pizza Varazze - che darà lavoro a oltre 20 persone - sarà dotato di oltre 80 posti a sedere in una splendida terrazza, proprio di fronte alla Marina, un'ampia area lounge e una zona bar dedicata a cocktails e aperitivi e sarà aperto dalle ore 18, sette giorni su sette. Il rapporto tra Crazy Pizza e l'elemento marino si riconferma anche per Crazy Pizza Varazze dopo le storiche presenze a Porto Cervo e Montecarlo, tutte con stupefacenti terrazze vista mare, che fanno del brand il protagonista delle più belle e famose coste e riviere del panorama internazionale del turismo di lusso.

«Dopo la recente apertura in Bahrain sono felice di annunciare che Crazy Pizza torna nuovamente ad aprire in Italia, territorio nel quale credo da sempre, ed in particolare nella incantevole Riviera Ligure, luogo tra i più amati e conosciuti del nostro Paese che, con gli oltre 7mila chilometri di splendida costa, rappresenta la nostra unicità e una grande risorsa. Dalla prima storica presenza in Costa Smeralda (Porto Cervo), Crazy Pizza porta adesso il suo format unico e distintivo di luxury dining ed experience a Marina di Varazze. Mi auguro che saremo seguiti da altri importanti operatori del settore, sia nazionali che internazionali, perché le nostre iconiche e prestigiose Marine si meritano un turismo di qualità superiore e decisamente glamour. Questa è la 12esima apertura a livello mondiale per Crazy Pizza che però non si ferma qui, perché presto annunceremo altre importanti aperture in location iconiche» commenta Flavio Briatore.

