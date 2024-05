La Fipe in prima linea contro la violenza di genere in bar e ristoranti

Un impegno concreto per contrastare la violenza di genere e creare luoghi sicuri per donne e lavoratrici: è questo l'obiettivo di #SicurezzaVera, il progetto di Fipe-Confcommercio nato nel 2021 in collaborazione con la Polizia di Stato e il Governo. «Ogni giorno lavoriamo per far aderire sempre più pubblici esercizi al progetto #SicurezzaVera - ha dichiarato la presidente Donne Imprenditrici Fipe, Valentina Picca Bianchi. Il nostro obiettivo è trasformare bar, ristoranti, pizzerie e locali in presidi di sicurezza e legalità, dove donne e lavoratrici possano sentirsi al sicuro durante una serata tra amici o sul posto di lavoro». Un impegno che si rafforza con il Dpcm 11.04.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che rinnova la veste grafica e il contenuto del cartello recante il numero verde di pubblica utilità "1522" per il sostegno alle vittime di violenza e stalking. Il cartello dovrà essere esposto in modo visibile all'interno di tutti i pubblici esercizi.

Valentina Picca Bianchi, presidente Donne Imprenditrici Fipe

«Dal 2021, anno in cui il progetto è nato, abbiamo formato il personale di oltre 20mila pubblici esercizi in 33 città - ha proseguito Picca Bianchi. Grazie alla sinergia con la Polizia di Stato e con il Governo per il continuo sviluppo delle attività di comunicazione e di sensibilizzazione, confidiamo di coinvolgere sempre più imprese e lavoratrici affinché il contrasto alla violenza di genere sia parte di in una vera e propria azione di sistema: quando si parla di temi così importanti per la nostra comunità, fare rete è la priorità assoluta» ha poi concluso.

