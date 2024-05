Chic'n Quick diventa Sadler Incontri: un nuovo capitolo per la cucina di Claudio Sadler

Lo chef Claudio Sadler ha annunciato la prossima chiusura di Chic'n Quick - Trattoria Moderna, il ristorante da lui aperto nel 2008 in via Ascanio Sforza 77, per proporre la sua cucina tradizionale in evoluzione in un contesto più informale rispetto all'attiguo e stellato Sadler, da poco più di un anno trasferitosi nell'attuale sede di via dell'Annunciata 14. Per un capitolo che si chiude, però, ce n'è uno nuovo che si apre. Lo spazio sul Naviglio pavese assume ora il nuovo nome di Sadler Incontri, un evoluzione naturale di Chic'n Quick.

Lo chef Claudio Sadler

Sadler Incontri sarà un luogo dedicato alla scoperta e alla condivisione, dove la cucina diventa un ponte per informarsi, intrattenersi e scambiare esperienze e opinioni. Claudio Sadler, con il supporto dello chef Andrea Gianella e della collaboratrice Francesca Asnaghi, introdurrà un nuovo approccio polifunzionale e “sartoriale” alla ristorazione, rispondendo alle mutevoli esigenze di una clientela sempre più diversificata. La tradizione di Chic'n Quick di offrire cene a tema, pranzi del sabato a tema regionale e incontri conviviali con i clienti affezionati continuerà, insieme alle consuete lezioni di cucina - da sempre un must del locale - che si arricchiranno ora di lezioni monotematiche. Queste attività sono pensate per un numero limitato di partecipanti e offriranno l'opportunità di imparare i segreti della cucina e di connettersi con altri appassionati.

Sadler Incontri, inoltre, ospiterà conferenze stampa, presentazioni ed eventi di team building, cene private su prenotazione per festeggiamenti e ricorrenze speciali di cui Sadler e la sua brigata cureranno la cucina, ma anche iniziative originali come la possibilità di diventare "Chef per una sera": gli ospiti potranno collaborare direttamente con lo chef Claudio Sadler per creare il proprio menu personalizzato e presentarlo poi ai propri amici attraverso una cena speciale con un servizio professionale di tavola, offrendo un'esperienza elegante e informale allo stesso tempo. Sadler Incontri, infine, garantirà la possibilità di ordinare un menu da asporto concordandolo in anticipo con chef Sadler e il suo staff, oltre a organizzare cene a domicilio presso le abitazioni private o uffici che dispongono di cucine attrezzate.

«Mi preme sottolineare che il passaggio del testimone da Chic'n Quick come l'avete conosciuto in questi 16 anni a Sadler Incontri non rappresenta un ridimensionamento della mia presenza. Semmai, è l'evoluzione della trattoria moderna, nata per rispondere a nuove esigenze e fornire un luogo dove le persone potranno incontrarsi per diverse attività in una nuova era di esperienze culinarie e conviviali - rassicura Claudio Sadler. Siamo entusiasti di accogliere vecchi e nuovi amici in questo nuovo viaggio gastronomico».

