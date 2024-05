I prodotti agroalimentari pavesi uniti vanno in scena a Cibus

Per la prima volta, le eccellenze pavesi si sono unite in una cordata per partecipare alla prestigiosa fiera Cibus di Parma dal 7 al 10 maggio. L’opportunità è stata fornita alle aziende dalla Camera di Commercio di Pavia e alla sua Azienda Speciale Paviasviluppo che hanno fatto da prezioso catalizzatore.

I salumi dell‘Oltrepò pavese

«Questa iniziativa - spiega Giovanni Merlino, Commissario Straordinario dell’ente camerale di Pavia - segna un momento significativo nell'esposizione e nella promozione dei prodotti agroalimentari di qualita` provenienti dalla provincia di Pavia. Soltanto un mese fa eravamo protagonisti a Vinitaly con un drappello di aziende del vino oltrepadane, una vetrina di prestigio dove, insieme al Consorzio Tutela Vini, abbiamo promosso una delle più conosciute eccellenze del territorio pavese. Poi l’attività svolta insieme a Vinarius, l’associazione di enoteche italiane, che ha visto protagonista in tutta Italia il Pinot Nero rosso del nostro Oltrepò ed ora, in meno di un mese, c’è l’appuntamento di Cibus in cui aggreghiamo altre eccellenze pavesi pronte per essere apprezzate, degustate e raccontate a buyer e appassionati del settore».

La fiera di Parma e` da sempre la manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, e la sua 22esima edizione supera ogni aspettativa. Con un tutto esaurito per la parte espositiva con piu` di 3.000 brand presenti, la fiera e` pronta ad accogliere oltre 1.000 buyer internazionali provenienti dai principali mercati obiettivo.

I risi della Lomellina

Con 120mila mq di superficie espositiva, Cibus offre uno spaccato completo del settore alimentare italiano, presentando il meglio dei principali settori dell’Agroalimentare Made in Italy. «La provincia di Pavia vanta un ricco patrimonio di prodotti enogastronomici d’eccellenza - sottolinea il Commissario Straordinario Giovanni Merlino - e la Camera di Commercio di Pavia con la propria Azienda Speciale Paviasviluppo investe con convinzione su questi asset, riconoscendoli come punti di forza della provincia e fattori di attrattivita` per un pubblico, di un turista evoluti che apprezzano un’offerta genuina, di antica tradizione e contraddistinta da numerosi marchi di qualita`, con una propria forte identita` di prodotto e di territorio».

Paviasviluppo ha organizzato uno stand collettivo di 72 metri quadrati, dotato anche di una cucina a vista. Qui Apolf, Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro, la Formazione, prepara i rinomati risotti firmati Carnaroli da Carnaroli pavese utilizzando le eccellenze del territorio quali ad esempio l’asparago di Cilavegna, la pasta di salame di Varzi e la pasta di salame d’oca di Mortara.

I salumi pavesi

Alla collettiva pavese partecipano a rappresentanza del territorio, il Club del Buttafuoco Storico, il Consorzio di Tutela del Salame d'Oca di Mortara, il Consorzio di Tutela Salame di Varzi, il Consorzio Tutela Vini Oltrepo` Pavese, Confagricoltura Pavia, CIA Agricoltori Italiani Pavia, il Distretto del Vino di Qualita` dell'Oltrepo` Pavese e il marchio Carnaroli da Carnaroli Pavese.

Inoltre, la collettiva pavese ha aderito al tour tematico Cibus Destination on Site, in collaborazione con l’Universita` di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Si tratta di un percorso tematico durante il quale i buyer internazionali esplorano in modo approfondito e originale le realta` espositive della fiera, concentrandosi su specifici settori o filoni espositivi.

di Stefano Calvi

