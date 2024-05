Vendite al dettaglio: marzo segna una possibile svolta per il 2024?

Le vendite al dettaglio di marzo 2024 mostrano una sostanziale stabilità, un dato che, seppur non entusiasmante, potrebbe rappresentare l'inizio di una fase meno negativa per il settore. A sostenerlo è l'Ufficio studi di Confcommercio, commentando i dati Istat diffusi oggi. Un leggero miglioramento rispetto a febbraio, grazie anche all'effetto Pasqua che ha favorito le vendite di generi alimentari. Il commercio elettronico, invece, registra un calo che potrebbe essere solo temporaneo.

Stabilità nelle vendite di marzo: spiraglio di luce per il commercio al dettaglio?

Ma la situazione rimane fragile, con alcuni settori, come il mobile e l'arredamento, e le piccole imprese che continuano a soffrire. La cautela è d'obbligo, anche se la percezione di un'inflazione in calo potrebbe dare un po' di respiro alle famiglie. In attesa di conferme nei prossimi mesi, Confcommercio sottolinea l'importanza di politiche di sostegno mirate alle categorie più in difficoltà per favorire una ripresa duratura e diffusa.

© Riproduzione riservata