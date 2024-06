Stop all'etichettatura Nutriscore in Portogallo. Esulta Lollobrigida

Cambio di rotta in Portogallo per l'etichettatura degli alimenti. Un nuovo decreto, entrato in vigore ieri, elimina il Nutriscore, il sistema a semaforo che classificava i prodotti in base al loro valore nutrizionale. La decisione, sostenuta dal governo portoghese, mira a rimpiazzare il Nutriscore con un sistema di etichettatura più semplice e trasparente, che secondo le autorità, fornirà ai consumatori informazioni più chiare.

Il Portogallo boccia l'etichettatura Nutriscore per gli alimenti

Il problema, secondo il ministero dell'Agricoltura e della pesca, è che Nutriscore «pone, ad esempio, l'olio d'oliva vergine ed extravergine in una classificazione peggiore rispetto ad alcune bibite prodotte artificialmente. Il nuovo decreto stabilisce invece che l'adozione di qualsiasi sistema di etichettatura nutrizionale semplificata, il quale è facoltativo e volontario per gli operatori economici, deve tener conto di modelli adatti ai prodotti alimentari portoghesi», attribuendo al governo, e in particolare alla Direzione generale per gli alimenti e la veterinaria (Dgav) la competenza in materia. La stessa Dgav, a seguito di uno studio che ha testato l'algoritmo su cui si basa il sistema di etichettatura semplificato Nutriscore, ha espresso riserve in quanto «i risultati non erano coerenti con le raccomandazioni dietetiche. È un sistema che conduce a classificazioni confuse e senza considerare il modello dei prodotti alimentari portoghesi».

«Il Portogallo si unisce all'Italia nella difesa dei prodotti di qualità. Grazie al collega José Manuel Fernandes che, dopo il nostro incontro, ha deciso di fermare l'adozione del Nutriscore voluta dal precedente governo di sinistra - ha scritto, trionfante, sui social il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Una scelta che va nella direzione indicata dall'Italia, contro chi vorrebbe imporre a livello europeo sistemi di etichettatura che condizionano le persone indirizzandole verso cibi ultra-processati e contrassegnando come dannosi i nostri prodotti di qualità; una vera e propria follia. Continuiamo a lavorare in Europa da protagonisti».

