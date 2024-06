A LaDispenseria un'esperienza sensoriale con caviale Adamas e bollicine Ferrari

LaDispenseria, rinomato ristorante milanese, prosegue con il suo format di successo "Wine Dinner", un'esclusiva serata di degustazione che, due volte al mese, vede protagonista l'abbinamento tra i piatti signature del ristorante e i vini di una cantina d'eccezione.

Il ristorante LaDispenseria a Milano

Il secondo appuntamento di questa stagione sorprende con un menu a base di pesce, una vera novità rispetto al focus tradizionale del ristorante sulle carni pregiate. Protagonisti indiscussi della serata saranno il caviale Adamas, eccellenza italiana assoluta, e una selezione di bollicine Ferrari. Lo chef Angelo Di Gennaro ha ideato un percorso gastronomico che delizierà i palati più esigenti. Si inizia con gli antipasti: Fish e Caviale Imperial Black Adamas, un piatto di crudi e gamberi rossi di Mazara del Vallo, scampi e mini tartare di ricciola con zest di lime e menta. Ad accompagnare questa sinfonia di sapori, il Trentodoc Maximum Rosè Ferrari.

I primi piatti vedono trionfare lo spaghetto al caviale e l'insalatina di Salicornia e Saint Jacques Cappe Sante, abbinati al Trentodoc Maximum Brut Blanc Des Blancs Ferrari. La cena si conclude con l'Umbrina all'Acquapazza, accompagnata dal Trentodoc Brut Perlé Bianco Riserva 2016 Ferrari. Ma il vero gioiello di questa serata è il caviale Adamas, prodotto in Italia a Pandino, in provincia di Cremona, all'interno del Parco naturale del fiume Tormo. Il Black Label, selezionato per l'occasione, ha ricevuto nel 2019 il Sofi Award a New York e nel 2022 è stato premiato con una stella da Great Taste a Londra.

